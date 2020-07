Auf der Suche nach dem passenden Motorrad

(TRD) Ob Einsteiger-Cruiser oder das leicht zu bedienende Damen-Motorrad, Streetfighter, Tourer oder Geländemotorrad. Das richtige Bike zu finden, das zur eigenen Persönlichkeit passt, ist oftmals gar nicht so einfach.

Das Team des TRD-Pressedienst hat nach interessanten Modellen Ausschau gehalten und ist dabei fündig geworden.

Die Bandbreite ist groß und die Geschmäcker bekanntlich verschieden. Manchmal ist das Bike einfach zu schwer oder die Sitzhöhe bringt die Füße des Piloten nicht sicher auf den Asphalt. Dann reicht die Leistung nicht aus oder die Fußstellung auf den Rasten ist für den einen oder anderen Zeitgenossen auf längere Touren nicht bequem. Hinzu kommen noch optische Aspekte. Harley vs. Harley Die Vulcan S, ein kleiner Cruser aus dem Hause Kawasaki, lässt sich praktisch an jede Körpergröße anpassen, so dass sie für viele Biker und Bikerinnen gleichermaßen geeignet ist. Sitzbänke mit Absenkung („Reduced Reach“) oder Erhöhung („Extended Reach“) sind ebenso erhältlich, wie ein leicht erreichbarer Lenker und verstellbare Fußrasten. Zusätzlich sind zwei Zubehörpakete verfügbar. Das Sport-Paket mit kompletter Auspuffanlage von Arrow und Smoke- Windschild sowie das Light-Tourer-Paket mit größerem Windschild, Rückenlehne und Satteltaschen.Mit einem vergleichsweise niedrigen Gewicht, einfachem Handling und einer überschaubaren Motorisierung, richtet sich die Kawasaki Vulcan S nicht nur an Cruiser-Fans, sondern auch an Einsteiger, die ein leicht fahrbares und bedienbares Bike suchen.Der Cruiser, der neben den typischen Merkmalen seiner Gattung auch noch einige moderne Details besitzt, kann vor allem mit einem drehfreudigen Motor punkten. Dass dabei viele verbaute Teile bereits im Kawasaki-Regal lagen, ist ein Herstellervorteil. Denn damit darf die Vulcan sicherlich als einer der spritzigsten Mittelklasse-Cruiser in ihrer Klasse bezeichnet werden.Wer als Anfänger nicht unbedingt auf hartgefederte Sportmotorräder steht, sondern eher auf einfache Bedienung und Komfort Wert legt, ist mit der Vulcan S sicher und bequem im Stadtverkehr unterwegs. Beim Aufsitzen fällt man tief in den Sattel, die Sitzhöhe von nur 705 Millimetern macht es möglich. Damit kommen vor allem kleinere Piloten und Pilotinnen ausgezeichnet mit den Füßen zum Boden, sicherlich das wichtigste Kriterium für Anfänger.Großes Lob verdienen sich vor allem die verstellbaren Hebel für Kupplung und die Vorderrad-Bremse, die sich von zarten Händen genauso gut als auch von riesigen Bärenpranken bedienen lassen. Und das funktioniert erstaunlich gut, denn der tiefe Schwerpunkt und das relativ niedrige Gewicht von 228 Kilo fahrfertig, tragen gerade so viel zum einfachen Handling bei, dass man das Fahrzeug für ein ziemlich agiles Kurvenverhalten loben muss. Stehen Argumente wie extrem niedrige und bequeme Sitzposition im Fordergrund und kommt zusätzlich noch die eigenwillige Optik ins Spiel, so kann man getrost zum Kawasaki Vulcan S Modell greifen.Motor: Wassergekühlter Zweizylinder-Viertakt-Reihenmotor, zwei obenliegende, kettengetriebene Nockenwellen, vier Ventile pro Zylinder, Tassenstößel, Trockensumpfschmierung, Einspritzung, 2 x Ø 38 mm, geregelter Katalysator, Lichtmaschine 336 W, Batterie 12 V/9 Ah, mechanisch betätigte Mehrscheiben-Ölbadkupplung, Sechsganggetriebe, Kette, Sekundärübersetzung 46:15Bohrung x Hub: 83,0 x 60,0 mmHubraum: 649 cm³Verdichtungsverhältnis: 10,8:1Nennleistung: 45,0 kW (61 PS) bei 7500/minMax. Drehmoment: 63 Nm bei 6600/minBrückenrahmen aus Stahl, Telegabel, Ø 41 mm, Zweiarmschwinge aus Stahl, Federbein, direkt angelenkt, verstellbare Federbasis, Scheibenbremse vorn, Ø 300 mm, Doppelkolben-Schwimmsattel, Scheibenbremse hinten, Ø 250 mm, Einkolben-Schwimmsattel, ABSAlu-Gussräder: 3.50 x 18; 4.50 x 17Reifen: 120/70 R 18; 160/60 R 17Radstand 1575 mm, Lenkkopfwinkel 59,0 Grad, Nachlauf 120 mm, Federweg v./h. 130/80 mm, Sitzhöhe 705 mm, Leergewicht 228 kg, zulässiges Gesamtgewicht 428 kg, Tankinhalt 14,0 LiterQuelle: MOTORRAD / TRD mobil