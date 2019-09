Weihnachtsmärkte Sachsen: Übersicht über die schönsten Adventsmärkte 2019

Das Bundesland Sachsen hat auch 2019 wieder wunderschöne Adventsmärkte zu bieten, bei denen man tolle Weihnachtsgeschenke kaufen, Glühwein trinken und vieles mehr erleben kann. Z.B. in Dresden auf dem Weihnachtsmarkt der Frauenkirche kann man den Dresdner Christstollen genießen und auf dem Weihnachtsmarkt der Festung Königstein befindet sich der längste Adventskalender Deutschlands, der 112 Meter lang ist und täglich um 16:00 Uhr ein beleuchtetes Türchen geöffnet wird. Die wichtigsten Informationen für den Besuch einer dieser Märkte sind hier kurz zusammengefasst.Freiberger Christmarkt: 26.11. - 22.12.2019ObermarktChemnitzer Weihnachtsmarkt: 29.11. - 23.12.2019Marktplatz, Neumarkt, Rosenhof, Jakobikirchplatz, Düsseldorfer Platz und Innere KlosterstraßeStriezelmarkt Dresden: 27.11. - 24.12.2019AltmarktHistorischer Weihnachtsmarkt vor der Frauenkirche: 27.11. - 24.12.2019MünzgasseWenzelsmarkt in Bautzen: 29.11. - 22.12.2019HauptmarktWeihnachtsmarkt in Leipzig: 26.11. - 23.12.2019MarktSchlesischer Christkindelmarkt zu Görlitz: 06.12. - 22.12.2019historischer UntermarktSeiffener Weihnacht: 29.11. - 22.12.2019Hauptstraße 73Lichtelfest in Schneeberg: 29.11. - 22.12.2019MarktplatzHistorischer Weihnachtsmarkt- Festung Königstein: an allen vier AdventswochenendenFestung Königstein