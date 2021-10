Der Ursprung von Halloween

HAPPY HALLOWEEN! Dort kommt Halloween eigentlich her?

Wie kam das Halloween-Fest nach Deutschland?



Halloween steht schon bald wieder vor der Tür, um genauer zu sein schon am 31. Oktober. An diesem Abend werden wie jedes Jahr, am 31. Oktober, wieder viele Kinder mit ihren Eltern um die Häuser in der Nachtbarschaft ziehen und nach Süßigkeiten fragen, aber wo kommt dieser Brauch eigentlich her? Halloween kommt nicht wie die meisten Menschen vermuten aus den USA, sondern von der grünen Insel Irland. Die Kelten feierten schon vor 2000 Jahren am 31. Oktober das „Samhainfest“, unser heutiges Halloween. Für die Kelten war dieses Fest eine Art Silvester, an dem sie die Geister, die in jener Nacht herumspukten, mit Leckereien vor der Haustür beruhigen wollten. Auswanderer brachten diesen Brauch in die ganze Welt. Der Brauch sich gruslig zu verkleiden wurde auch schon vor Jahrtausenden eingeführt, damals aber noch um die Toten zu vertreiben, so KOSTÜME BLOG Der offizielle Startschuss von Halloween in Deutschland war im Jahr 1991. Im Frühling des Jahres 1991 fand im Irak der zweite Golfkrieg statt. Dieser Krieg war genau um die Zeit, in der man in Deutschland Karneval feiert, weil man es unangemessen fand hier ausgiebig zu feiern, während andere um ihr Leben kämpften, wurde der Fasching in diesem Jahr abgesagt. Die ganzen Spielwarengeschäfte hatten aber die ganzen Kostüme für den Karneval schon eingekauft und hatten lauter volle Lager, erklärt EKD . Einzelhändler kamen auf die Idee, das „amerikanische“ Gruselfest auch in Deutschland zu feiern. Die nächsten Jahre wurde es in Deutschland immer populärer und ist heute schon fast nicht mehr wegzudenken. Seit 1991 verkleiden sie die Deutschen ohne Probleme zweimal im Jahr. Die beliebtesten Halloween Verkleidungen bei den Deutschen sind: Vampir, Hexe, Zombie und Skelett Kostüme.