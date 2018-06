Andreas Jorns "come undone" Buchpräsentation

Dortmund : Gastronomie Hufeisen |

Buchpräsentation "COME UNDONE" Andreas Jorns am 09.08.2018 in Dortmund



Anläßlich der Veröffentlichung ihres Bildbands "come undone" am 7.7.2018 begeben sich Katharina und Andreas Jorns auf eine ausgedehnte Präsentationstour durch Deutschland, bei der sie über einen Zeitraum von gut drei Wochen bis zu 20 Städte in Deutschland besuchen wollen.

Unter anderem werden sie auch in Dortmund Halt machen.



"come undone" - ist der Abschluss von Andreas Jorns bisher größten und aufwendigsten fotografischen Projekts. 30.000 Aufnahmen sind innerhalb von 3 Jahren entstanden - ca. 190 davon werden auf 320 Seiten gezeigt. 28x35cm ist der Bildband groß und über 3 kg schwer. Eine Monographie von/mit Katharina, die Andreas Jorns drei Jahre lang begleitet hat. Authentisch, natürlich und unverfälscht (no photoshop). Echte Emotionen - und davon ganz viel. Etwas mehr als die Hälfte der Aufnahmen würde man gemeinhin dem Bereich Aktfotografie zuordnen - Andreas Jorns selbst nenne das, was er von Katharina fotografiert hat, ein einziges großes Porträt.



Katharina und Andreas Jorns werden über die Entstehung des Bildbands erzählen, sie werden Bilder zeigen (aus dem Bildband, aber auch Bilder, die es aus verschiedenen Gründen nicht in den Bildband geschafft haben) und sie werden sich unseren Fragen stellen.



Das Alles in hoffentlich gemütlicher Runde bei dem einen oder anderen Kaltgetränk.



Der Eintritt zu den Veranstaltungen ist frei und alle Besucher haben die Möglichkeit, vor Ort ein signiertes Exemplar des Bildbands zu erwerben.



Mehr Informationen gibt's hier: www.come-undone.de



WICHTIG!

Da nur begrenzt Plätze vorhanden sind ist es wichtig sich anzumelden unter

ajorns-dortmund@bernd-wolsing.de