Jahreshauptversammlung beim KCD

Der Kanuclub Donauwörth startet mit einer neuen Vorstandschaft in die Paddelsaison 2019. In der Generalversammlung wurde Thomas Mayerhauser als neuer 1. Vorsitzender gewählt.Der bisherige Vorsitzende Johann Jauch konnte im vollbesetzen Vereinsheim zahlreiche Gäste zur Generalversammlung begrüßen. Besonders hob er im Rückblick des Tourenjahres die erfolgreiche Teilnahme am Wanderfahrerwettbewerb des Deutschen Kanuverbandes hervor. Die meisten gefahrenen Kilometer der KCD erzielten im Jahr 2018 Hubertus Binder (2222 km), Hiltraud Binder (2125 km), Andre Krichling (2018 km) und Straub Sigrid (1915 km). Daneben konnte er eine Reihe von Wanderfahrerabzeichen verleihen. Für 25 jährige Vereinsmitgliedschaft wurde Anton Keplinger geehrt.Über ein sehr erfolgreiches Jahr konnte auch Jugendleiter Sebastian Günther berichten. Neben den wöchentlichen Trainings waren die Höhepunkte des Jahres die Wanderfahrt zur Fulda und die Wildwasserwoche.Einen besonderen Erfolgt stellte Sportwart Peter Nitsche in seinen Rückblick über die Wettkampfsaison vor. Der 18 jährige Donauwörther Student Fabian Gabler wurde aufgrund seiner Erfolge im Rennkajak vom bayrischen Kanuverband (BKV) zum bayrischen Jugendsportler des Jahres 2018 ernannt.In der anschließenden Wahl wurden neben der neuen Vorstandschaft als Sportwart Peter Nitsche und als Bootshauswarte Lutz Kretzschmar, Dirk Menge und Wolfgang Klinger gewählt.Die neue Paddelsaison startet ab Anfang April am Bootshaus an der Wörnitz, interessierte Paddler und Neueinsteiger sind jederzeit herzlich willkommen.Ottmar MüllerBilder und Bericht: Kanu-Club Donauwörth