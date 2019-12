Die Sektion Donauwörth des Deutschen Alpenvereins feiert sich selbst!

Ihre Nähe zum Verein zeigten auch Abordnungen der Nachbarsektionen Dillingen und Nördlingen, sowie der partnerschaftlich eng verbundenen Sektion Teufelstein aus Perchtoldsdorf.Klettern und Bouldern zog sich wie ein roter Faden durch das Programm. Nach einem kurzen Bericht gab die Vorsitzende zusammen mit Ottmar Müller zwanglos Statements einiger Kletterer zum Besten und Ehrenrat Gustl Dinger legte mit launigen Worten dar, dass bouldern lediglich der moderne Begriff für eine unter Kletterern schon immer gebräuchliche Übungsmethode sei. Dass dieser Sport nicht nur junge Anhänger hat, zeigte ein heiterer Film über Senioren, die diesem Hobby auch noch im hohen Alter erfolgreich frönen. Ehrenvorsitzender Stefan Leinfelder, Motor für die Errichtung der Kletterhalle, präsentierte Pläne und Kalkulation für den Neubau, dankte - wie schon Reichenbacher - der Stadt für ihre Kooperation und bat um Spenden für das ambitionierte Vorhaben.Immer wieder erfreute ein Team aus jungen Kletterern mit Ihren akrobatischen Einlagen die zahlreichen Besucher der Veranstaltung, die im Saal des Volkshochschulgebäudes dichtgedrängt kaum Platz fanden. Auch das Saxophon-Trio Günther Egold sorgte mit seinen Bläsern für Abwechslung, alles untermalt mit stimmungsvollen Berg- und Blumenbildern auf der Projektionswand.Traditionell werden am Sektionsabend langjährige Mitglieder geehrt, in diesem Jahr konnten insgesamt 50 Jubiläen gefeiert werden (siehe unten). Mit kleinen Geschenken dankte die Vorstandschaft den Jubilaren für Ihre Treue.Breiten Raum nahm der Bericht über die „Mittwochswanderer“ ein. Wanderleiter Hans-Peter Schaupp blickte zurück auf die vor 17 Jahren gegründete und von 20 auf mittlerweile 85 Wanderern gewachsene Gruppe, die inzwischen im Landkreis und näheren Umfeld eine Strecke von ca. 8000 km zurücklegte. In drei Gruppen wandern die Senioren jeden Mittwoch zwischen 8 und 13 km und kehren anschließend ein, wobei sich das Finden einer Gaststätte zunehmend als schwierig erweist. Mit einem Augenzwinkern machte Schaupp auch auf den volkswirtschaftlichen Aspekt der Wanderungen aufmerksam, erreichte der geschätzte Umsatz in den besuchten Gasthäusernim Jahr 2019 immerhin 25.000 €. Den 45 engagierten Tourleitern, die die Wanderungen ausarbeiten und führen, wurde mit einem kleinen Präsent für Ihr Engagement gedankt.Skitourenbeauftragter Stefan Richter stellte das neue Programm für den Winter vor und Tourenreferent Bernd Prause erörterte die Mitmachbörse, mit deren Hilfe Mitglieder für zeitlich begrenzte Aufgaben geworben werden sollen.Nach einem großen Dankesfestakt mit Blumen und Geschenken von und für die Vorsitzende und viele Ihrer Mitstreiter/innen sowie der Hausherrin Gudrun Reisser ging man im Foyer des VHS-Gebäudes bei Häppchen und Getränken gut gelaunt zum Meinungsaustausch und Plausch mit Gleichgesinnten über. Tenor des gelungenen Abends: der Alpenverein ist unsere Heimat!Die Jubilare:70 Jahre: Dinger Gustav, DonauwörthHager Kunigunde, DonauwörthMüller Lorenz, Donauwörth60 Jahre: Klein Franziska, DonauwörthKlein Rudolf, Donauwörth50 Jahre: Dinger Christoph, Lofer-Weißbach/ÖsterreichDinger Georg, DonauwörthDinger Gustav, DonauwörthEgger Irmengard, DonauwörthFiedler Reinhard, DonauwörthZimmermann Max, Ansbach40 Jahre: Antoni Michael, RainFerber Josef, MonheimHaller Marina, MönchsdeggingenHurle Hans-Rainer, Asbach-BäumenheimHurle Maria, Asbach-BäumenheimRattenbacher Bernd, MeringReigel Edeltraud, DonauwörthSchmid Anita, TapfheimSchön Hubert, DonauwörthStöffelmeir Gertraud, DonauwörthStorr Ulrike, DonauwörthUhl Werner, DonauwörthWeber Franz, DonauwörthWildfeuer Dr. Christoph, DonauwörthWimmer Jutta, DonauwörthWünsch Helmut, Münster25 Jahre: Draxler Tobias, KaisheimEffenberger Sven, LauchheimFelkl Mario, Asbach-BäumenheimFink Franz, LauterbachFischer Johannes, DonauwörthFischer Marlene, DonauwörthGeyer Jürgen, PöttmesHaselmayr Franz, DonauwörthHayd Alexander, RainHayd Oliver, EbermergenKretzinger Martin, Getxo-Vizcaya/SpanienLechner Jacqueline, Asbach-BäumenheimLechner Sigrid, Asbach-BäumenheimLesjak Julia, DonauwörthMichel Josef, UnterschleißheimMüller Renate, DonauwörthNier Peter, DonauwörthNowotny Georg, WertingenOlshausen Florian, BerlinPfeilschifter Gudrun, RainPfister Richard, MönchsdeggingenReimlinger Christine, NördlingenStetter Anja, DonauwörthWiedenmann Jürgen, Mönchsdeggingen