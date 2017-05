Ballspieltag der Schwäbischen Fach- und Berufsoberschulen in Donauwörth

Der Handballwettbewerb fand leider ohne Beteiligung einer Mannschaft der Hans-Leipelt-Schule in der Dreifachturnhalle des Gymnasiums statt. In der Endabrechnung der zum Teil sehr spannenden und hartumkämpften Spiele setzte sich das Team der Handballhochburg Friedberg durch.Bei der gemeinsamen Siegerehrung waren die angereisten Mannschaften voll des Lobes für die reibungslos funktionierende Veranstaltung und die wunderschönen Sportanlagen in Donauwörth. Schulleiter Karl Rieger dankte den Sportlerinnen und Sportlern für die Teilnahme und gratulierte den siegreichen Mannschaften. Bei einem gemütlichen Beisammensein in der Aula der Hans-Leipelt-Schule, bei dem die Klasse BVW für das leibliche Wohl sorgte, klang dieser gelungene Tag schließlich aus.(Bildergalerie, Urkunden und Ergebnisse unter http://sport.fosbos-donauwoerth.net