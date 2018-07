Sommernachtsfest beim Kanu-Club

Gleich nach der Siegerehrung der Stadtmeisterschaft lenkte der Live-Musiker Hans Huber bei herrlichem Sommerwetter, mit traumhaften Schlagern und Melodien zum Sommernachtsfest ein.Neben Zelt und Barbetrieb gab es auch Kaffee und Kuchen für die Gäste.Ehrengast Oberbürgermeister Armin Neudert erfreute sich mit den Kanuten an den Einlagen des trinity Gospelchor aus Riedlingen unter der Leitung von Marlyn Klose.Für einen guten Leckerbissen vom Catering Service Müller und kühlen Getränken war beim Fest bestens gesorgt.Kinder und Erwachsene hatten Spaß an den Canadierfahrten, die Tagsüber auf der Wörnitz durchgeführt wurden.Gegen Abend bereitete die Kanu-Jugend mit dem Jugendleiter Sebastian Günther und viel Einfallsreichtum und Basteleien die Kanus für die Lichterfahrt vor. Auch der Gospelchor paddelte Singend bei der Lichterfahrt in zwei Bootseinheiten mit.Vorzugsweise durften natürlich Kinder bei der Lichterfahrt dabei sein. Bei Einbruch der Dunkelheit setzte sich der Zug mit den beleuchteten Kanus in Bewegung. Die Fahrt ging durch die Stadt, die Wörnitz hinunter bis kurz vor die Wörnitzmündung und wieder zurück. Wegen des niedrigen Wasserstandes mussten die Boote über einige Sandbänke geschoben werden.Die Donauwörther Bevölkerung wurde durch einen Pressehinweis informiert und erwartete bereits die Lampionfahrer auf den Wörnitzbrücken.Anschließend wurde mit Sebastian Günther und viel Begeisterung das Stockbrot am Lagerfeuer gebacken.Die tolle Stimmung hielt sich am Lagerfeuer bis spät in die Nacht.Bilder vom Fest unter www.kanuclub-donauwoert.de / Galerie