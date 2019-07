Ein tolles Sommernachtsfest beim Kanu-Club in Donauwörth

Gleich nach der Siegerehrung der Stadtmeisterschaft lenkte der Live-Musiker von den Usselthaler Spitzbuam bei herrlichem Sommerwetter, mit traumhaften Schlagern und Melodien zum Sommernachtsfest ein.Neben Zelt- und Barbetrieb gab es auch Kaffee und Kuchen für die Gäste.Der Party Service Ottinger sorgte für einen guten Leckerbissen und der Verein schenkte kühle Getränke aus.Für die Kinder war eine Hüpfburg vom Bayerischen Roten Kreuz in Form eines Rettungswagens aufgestellt. Außerdem wurde auch das Paddeln mit Canadiern ausprobiert.Die Wasserwacht stellte kurzfristig ein Eisatzfahrzeug den Knuten zur Anschauung vor.Als Überraschungsgäste legte der Segel-Club SEG-Segeln aus Donauwörth mit zwei Tretbooten beim Kanu-Club an und feierte mit.Gegen Abend wurde am Lagerfeuer unter der Leitung von Sebastian Günther mit den Kindern das Stockbrot gebacken.Anschließend wurden die Kanus von der Jugend für die Lichterfahrt vorbereitet.Vorzugsweise durften natürlich Kinder bei der Lichterfahrt in den Kanus mitfahren. Bei Einbruch der Dunkelheit setzte sich der Zug mit vielen beleuchteten Kanus in Bewegung. Die Fahrt ging durch die Stadt, die Wörnitz hinunter bis kurz vor die Wörnitzmündung und wieder zurück. Auch der Gospelchor trinity aus Riedlingen, unter der Leitung von Marlyn Klose, paddelte singend bei der Lichterfahrt mit. Die Donauwörther Bevölkerung wurde durch einen Pressehinweis informiert, um den Lampionfahrern zuzuwinken.Am späten Lagerfeuer ging dann die schöne Sommernacht zu Ende.Bilder vom Fest unter www.kanuclub-donauwoert.de / Galerie