Besuch bei Freunden

Seit mehr als 20 Jahren gehen die Sektionen Donauwörth und Nörlingen im Sommer und Winter gemeinsam in die Berge. Vor 14 Jahren wurde die Patenschaft der Donauwörther mit einer Donauwörther Stube auf der Nördlinger Hütte gewürdigt. Was lag also näher, als zum 125jährigen Jubiläum der Sektion Donauwörth gemeinsam eine Sternwanderung zur Nördlinger Hütte zu organisieren. Auf vier verschiedenen Routen stiegen 30 Bergfreunde zu der auf 2238 m hoch gelegenen Hütte auf, wo sie von Hüttenwirt Tobias freundlich empfangen wurden. Den grandiosen Rundumblick von der nahen Reitherspitze genossen nicht nur die Donauwörther, die zum ersten Mal die gemütliche Hütte besuchten. Beim ausgedehnten stimmungsvollen Hüttenabend wurden Gastgeschenke ausgetauscht und in gemeinsamen Erinnerungen geschwelgt. Den hinreißenden Sonnenaufgang ließ sich am nächsten Morgen trotzdem niemand entgehen. Mit Sonne über dem Wolkenmeer machten sich die Gruppen gutgelaunt auf den Rückweg, mit dem Versprechen, auch zukünftig gemeinsam unterwegs zu sein.