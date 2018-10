Abpaddeln beim Kanu-Club Donauwörth

Strahlend blauer Himmel, wärmende Sonnenstrahlen und das bunte Blätterwerk machen einem Indian Summer alle Ehre. So präsentiert sich die Wörnitz als 20 Kanuten des Kanu-Club Donauwörth zum traditionellen Abpaddeln nach Harburg aufbrechen. Gemeinsam haben sie am vergangenen Sonntag mit Kajak und Canadier auf der Wörnitz von Harburg nach Donauwörth eine ereignisreiche Paddelsaison beendet. Die 19 Km lange Strecke hat nur eine Untergestelle am Wörnitzsteiner Wehr.Im Anschluss ließen die Paddler bei heißer Suppe, die von der KCD-Jugend zubereitet wurde, den Tag im Vereinsheim ausklingen.Mit Abenden im Vereinsheim und Training im Hallenbad werden nun die Wintermonate überbrückt, bis das Frühjahr die Kanuten wieder auf's Wasser lockt. Einzelne Kanuten lassen es sich jedoch nicht nehmen, das ganze Jahr hindurch zu paddeln.Bilder vom Abpaddeln unterwww.kanuclub-donauwoerth.de „Galerie“