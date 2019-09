Viertklässler führen Mozart- Oper auf

Eine giftige Schlange bahnt sich den Weg durch die Reihen der Besucher der Auferstehungskirche in Dessau- Siedlung. Sie bedroht den Prinzen Tamino. Aus Angst fällt er in Ohnmacht und sieht nicht, dass die drei Damen der Königin der Nacht die Schlange töten. Wieder aus der Ohnmacht erwacht, erblickt Tamino den Vogelfänger Papageneo, der behauptet, er habe die Schlange getötet. Zur Strafe bekommt der eine Schloss vor den Mund. Diese Szene löste bei den Zuschauern ware Begeisterung aus. Der Nuckel wollte das schwere Schloss einfach nicht halten.Wer kennt die Geschichte nicht, die W.A. Mozart in seiner Oper "Die Zauberflöte" erzählt. Diesmal sind es aber keine Profis, die auf der Bühne stehen, sondern Kinder der evangelischen Grundschule in Dessau- Nord.Die Theaterbühne ist der Altarraum einer Kirche.Kostüme und Kulissen sind fantasievoll gestaltet. Musikalisch begleitet werden die Kinder von Mitgliedern der Anhaltischen Philharmonie Dessau. Geigen und Violoncello werden zeitweise verstärkt durch einen Trommler oder Kindern, die Blockflöte spielen.Die Kinder sind mit Eifer dabei. Alles klappt hervorragend. Die Musiklehrerin, Claudia Ruhland, führt die Regie.Besucher fragten sich im Vorfeld, wie wohl ein Kind die Arien singen kann.Die geniale Lösung: alle Kinder singen gemeinsam die Arien. Wenn diese zu schwer waren, wurden sie von den Instrumentalisten interpretiert.Besser kann man die Jugend nicht an die Klassik heranführen. Schließlich siegt das Gute über das Böse, das Licht über die Dunkelheit.Anlass für die Aufführung war der 20. Anhaltische Obsttag in der Auferstehungskirche in Dessau- SIedlung.In der grünen Oase vor der Kirche hatten sich viele Stände aufgebaut: Imker, Glasbläser, Kuchenstände , der Kinderzirkus"Raxli Faxli", der Landschaftspflegeverein und vieles mehr. Wie immer konnte man seine Apfelsorten bestimmen lassen. Nicht zu vergessen , der Posaunenchor, der den Eröffnungsgottesdienst musikalisch begleitete. Bei dem traumhaften Wetter eine sehr gelungene Veranstaltung.Veröffentlichung der Bilder erlaubt