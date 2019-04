Myheimat-Stammtisch Marburg und Umgebung wandert rund um Amönau.

etwa 100 Minuten rund um Amönau. Wir treffen uns an diesemam Parkplatz bei der(Harkauer Weg 6, 35083 Wetter), da dort vor dem Bürgerhaus genügend Parkplätze vorhanden sind.Wer auf der Straße von Wetter (Landesstraße 3091) in den Ort einfährt, kommt an der Grundschule und unserem späteren Ziel, dem Restaurant Meteora, vorbei. Etwa 20 Meter hinter dem Lokal geht es nach links bergauf in den Harkauer Weg zur Feuerwehr.Vom Treffpunkt aus gehen wir mit festem Schuhwerk bergauf zum Rundweg auf die Straße „An der Koppe“. Vorbei an den „Dicken Steinen“ wollen wir von etwa 240 Metern Höhe Panoramaaussichten über den Ort genießen, bevor wir zur Talstraße hinabgehen, um später auf die nördliche Seite des Dorfes hinaufzuwandern. Dort geht es nach einiger Zeit wieder bergab zum „Deutschen Eck“. Weiter wandern wir von dervorbei am Rapunzelturm, dem Gutshof der Familie von Bodenhausen und dem Friedhof rechts hoch zur „Gerichtslinde“.Danach geht unser Weg durch die Felder, von dem der Blick zum Stadtzentrum von Wetter und über die neue, im Bau befindliche Westumgehung von Wetter (Bundesstraße 252) schweifen kann. An dem Flüsschen Treisbach entlang schlendern wir anschließend hinter den Gärten bis zum „Deutschen Eck“, um von dort im Dorf der Brücken zurück zur Raiffeisenstraße und zumzu kommen.Hier wollen wir den Nachmittag beschließen. Abgibt es dort Getränke und Speisen sowie die Gelegenheit, das Gesehene wirken zu lassen ( http://www.restaurant-meteora.de/pdf/speisekarte.p... ). Eine behindertengerechte Zufahrt zum Lokal ist über einen Nebeneingang möglich.Um eine kurze Anmeldung (als „Persönliche Nachricht oder auf anderem Weg) bitte ich Euch, damit alle einen Platz an den für uns reservierten Myheimat-Tisch finden.Weitere Eindrücke aus der Winterzeit finden sich hier: