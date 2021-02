Ändert sich die Besuchssituation nach Impfungen in Heimen?

Bereiten wir uns mit Fakten vor!

Zur 5. Umfrage

Dies ist die 5. Umfrage der BIVA. Mittlerweile haben die meisten Pflegeheimbewohner ein Impfangebot und häufig schon die zweite Impfdosis erhalten.Wieder beginnt eine neue „Phase“ der Pandemie, in der die Zahl der Infektionen und Todesfälle in Pflegeheimen zurückgehen und die starken Einschränkungen zurückgenommen werden können.Wie war und ist dies Entwicklung wirklich in den unterschiedlichen Einrichtungen der unterschiedlichen Betreiber. Diese Fakten möchte der Pflegeschutzbund mit einer Umfrage erfassen, um die notwendige Diskussion begleiten zu können. Nur wenn die Situationen erfasst und ausgewertet werden, kann richtig argumentiert und gefordert werden.