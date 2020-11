POM stellt bei Middlesbrougher Konferenz die Renaturierung der Emscher vor

Aufgenommen wurde der Vortrag mit großem Interesse: "Es war ein interessanter und inspirierendner Vortrag und wir im Tees Tal können aus diesem Beispiel für uns lernen" sagte Mark Fishpool, Leiter der Institution 'Middlesbrough Environment City' (kurz: MEC). Vor allem die Aspekte der Renaturierung in Zusammehang mit Attraktionen und Toursimus habe die Middlesbrougher zur Reflektion angeregt, so Fishpool weiter.Er war es auch, der eingeladen hatte. POM und MEC pflegen seit mehreren Jahren freundliche Beziehungen sowie konstanten Austausch. So wurden neben Konferenzen, Besuchen und symbolischen Gästen auch konkrete Austauschprojekte mit Praktikanten aus den beiden Städten realisiert.Der Vorsitzende des Vereins, Ori Atana, zog ein positives Fazit aus der virtuellen Konferenz: "Da die gegenseitigen Besuche und geplanten Projekte aufgrund der aktuellen Situation ausfallen, finden wir neue Möglichkeiten des Austauschs und der Weiterentwicklung. Solche virtuellen Konferenzen bieten gute Gelegenheiten, sich besser zu vernetzen und die historische Freundschaft auszubauen."