Fix und Fertig Jubel box Fan box 1977 - 2019

€ 399,90 € 299.-CD 18 Songs 2019 I wanna B loved By UCD Bad Bad Boy 2018Cd Wie derlichte Tag 2017Cd Quack Quack 2017Cd Therapy 2015Cd Island 2013Cd Lala in Dada 2011Cd Goes Pop 1994CD The Soft ToysCd JungleMERCHAINDISE FanboxCD best of Fix und Fertig ca 21 SongCD Mo Ma MuCD MH MB MACD Neue Eiszeit mit BookletCD WIE DER LICHTE TAGLP wie der Lichte TagVideo Live USB stick [ live Bremen/Freiburgs/Belgium/Caveclub/Lux Church/Booklet with Infos Fotos and LyricsPosterAufkleberdeliverytime Jetzt vorbestellenDiese Fanbox ist das komplette vermaechtniss seit 1977 , wie und wo alles begann, in Wettelsheim bei treuchtlingen in der naehe von Pappenheim bayern Deutschland 🇩🇪 Europa1982 unser geilster Gig mit Anne Clark welche mit uns im Kitch / Fuerth auftrat.Nicht zu vergessen ganna Rose matter von Shiny 2 ShinyDort haben wir 1977 begonnen und wir danken Leo fuer die ersten Plakate. Es stieß dann Zattel ( Thomas Loeffler ) zu uns er sollte die Gitarrre nur mit einer Eisenstange spielen. Es folgte derLegendaere Auftritt in Dornstadt Wildwechsel wo auch die damals noch Unbekannten Trio auftraten. Unser highlight war dann Rieser kommts dort spielten wir mit den panzerknackern aus berlin zusammen.Unser Legendaere Kassetten wie der Lichte Tag ver danken wir dem mathias vom Magazin in a Nuernberg ein super Mensch und MischerLegendaere Auftritte folgten im Komm in Berlin im Hausbesitzer Eck Kopp in der Schweiz mit Gruppo Sportivo. wo wir auch tourten.Genf Zuerich Winterthur ect 1984.Also Leute Fix und Fertig ist Kult. Existieren bis heute ;Vocals Keys Gitarre gesang SaxLuigi del composoBass eins Bad CBass 2 Sabine JBand Releases1977 MC einmal nur lieben1980 MV MO Ma Mu1982 Mc Wie der Lichte Tag1984 EP fix und fertig Jungle195 LP fix und Fertig The Soft Toys animals1993 Fix und Fertig goes pop1996 Fix und Fertig maximumpancakes2000 Fix und Fertig CD Lala in Dada2003 Fix und Fertig CD Island2005 Fix und Fertig CD. Therapy2007 Fix und Fertig CD Zyklus 1 2 und 320010 Fix und Fertig Cd MH M B MA2017 LP Release wie de4 Lichte Tag2019 Fanbox 42 Jahre Fix und Fertig