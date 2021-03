Der TKD Herringen verteidigt seinen Titel

Gold sicherten sich Edanur Balci, Arda Sahin, Semih Ayhan, Aylin Cura, Serin Yeyden, Mayleen Haubrock, Ilayda Karadag, Luna Wöstendiek, Jezda Cura, Aiman Zouri, Emircan Baykan, Rüdeyna Zouhri, Alisa Gögercin, Tuana Colakoglu und Ailina Salkic. Die Leistungen von Edanur Balci und Arda Sahin sind im Besonderen hervorzuheben. Balci, die in der Jugendklasse bis 41 Kg an den Start ging, zeigte eine starke Vorstellung und setzte sich u.a. gegen unbequeme Kontrahenten aus Wuppertal und dem Team Münsterland durch. Arda Sahin (Jugend C bis 32 Kg) musste gleich vier Mal auf die Matte und zeigte eine taktisch und technisch gute Vorstellung und dominerte seine Kämpfe.Er holte sich verdienter maßen Gold in seiner Klasse. Silber holten sich folgende Herringer Taekwondokas: Selin Yildirim, Aiman Challioui, Atalay Keskin, Rajae Debbali, Rüveyda Atakli, Angelina Stang und Nima Amar. Ommaima Debbali, Selcuk Ayhan, Talha Gögercin, Ilayda Kurkac, Yasin Celik, Alae Edin Najih und Cyrene Barbash schafften den Sprung zu Bronze. Luca Hildebrand, der seine Wettkampfpremiere in Hamm hatte, musste sich leider in der Vorrunde geschlagen geben. Cevdet Gürle, leitender Trainer des TKD Herringen und zugleich Vizepräsident Zweikampf der Nordrheinwestfälischen Taekwondo Union (NWTU) war mit den Leistungen seiner Schützlinge und über den Verlauf und die positive Zuschauerresonanz des Turniers sehr zufrieden.