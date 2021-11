Philip Kühne macht Titel-Triple bei Mixed-DM perfekt

Auf dem Weg zum Titel setzten sich Oberlies/Kühne im Anschluss an die Gruppenphase im Halbfinale mit 21:19, 21:12 gegen die Gifhorner Zachou/Kaufmann durch, während die Zentarras mühelos Birgit Woermann und Matthis Brandwitte von der TG Münster mit 21:15, 21:10 auf Distanz hielten.Das anschließende Finale entwickelte sich dann zu einem nervenaufreibenden Krimi, den selbst Altmeister Alfred Hitchcock nicht spannender hätte inszenieren können. In einem packenden Duell zweier absolut gleichwertiger Doppel hatten Franziska Oberlies und Philip Kühne von Flying Feet Haspe schließlich denkbar knapp das bessere Ende für sich. Allein der erste Satz wollte nicht enden und ging immer wieder in die Verlängerung, ehe die Haspe diesen hauchdünn mit 31:29 für sich entschieden. Auch im zweiten Durchgang war eigentlich kein Unterschied zwischen den Finalisten auszumachen. Letztlich ließen ein paar kleine Unaufmerksamkeiten das Pendel mit 21:19 zugunsten von Franziska Oberlies und Philip Kühne ausschlagen. Den Vorjahressiegern Kathrin und David Zentarra blieb nach einer bravourösen Vorstellung als Trost „nur“ DM-Silber.Die Bronzemedaille wanderte derweil nach Niedersachsen. Maria Zachou und Tarik Kaufmann setzten sich im kleinen Finale mit 21:18, 21:16 gegen die Münsteraner Birgit Woermann und Matthis Brandwitte durch. Gut verkaufen konnten sich auch die Routiniers Sarah Rüsseler und Karsten-Thilo Raab vom FFC Hagen, die sich im Spiel um Platz 5 mit 21:18, 21:16 gegen Patricia Kovács und Thore Riepe von Flying Feet Haspe durchsetzen konnten. Im Spiel um Platz 7 entschieden Noelle und Wolfgang Nass von Flying Feet Haspe das vereinsinterne Duell gegen Jolin Tresp und Christoph Dieterich mit 21:18, 21:11 für sich. Unter die Top 10 schoben sich auch Carolin Hildebrand und Felix Korn. Im Spiel um Platz 9 siegte das Duo aus Reihen des FFC Hagen sicher mit 21:11, 21:10 gegen Marie Jägers und Jan Schumacher von Flying Feet Haspe.