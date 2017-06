Nachwuchssportpreis der Ruhr Games an Lina Marie Kurenbach

Die Laudatio auf die Preisträgerin, die sich über einen Scheck in Höhe von 500 Euro freuen durfte, hielt Bundestrainer David Zentarra. Wie bei einer Oscar-Verleihung wurde diese in Form einer zuvor aufgezeichneten Videobotschaft über große Leinwände eingespielt.Lina Marie Kurenbach, die in der Bundesliga für Flying Feet Haspe am Ball ist, wurde 2016 Dritte im Einzel bei den Deutschen Meisterschaften, Vizeeuropameisterin im Doppel mit Franziska Oberlies und EM-Dritte im Mixed-Doppel mit Torben Nass.Filmische Impressionen von der Preisverleihung unter https://youtu.be/eRPM-UOQiuY