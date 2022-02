DFFB beruft vorläufigen Nationalkader

Torben Nass, Philip Kühne, Marcel Scheffel, Thore Riepe, Franziska Oberlies, Lina Marie Kurenbach, Patricia Kovács (alle Flying Feet Haspe), David Zentarra, Christopher Zentarra, Stefan Blank, Maximilian Duchene, Florian Krick, Sarah Rüsseler, Kathrin Zentarra, Carolin Hildebrand (alle FFC Hagen), Philipp Münzner, Sven Walter, Kai Sauermann, Tanja Schlette (alle TV Lipperode), Noah Wilke, Christopher Berges, Christian Weustermann, Marius Koch, Silke Weustermann (alle CBC Wuppertal), Tarik Kaufmann, Sem Kostrewa, Maria Zachou, Betül Günay-Tok, Rieka Tiede, Janina Kollmer, Vanessa Deutschendorf (alle CP Gifhorn) sowie Matthis Brandwitte, Birgit Woermann und Lea Ebeling (alle TG Münster).Im ersten Halbjahr 2022 wird der Nationalkader an den fünf Samstagen 26. Februar, 19. März, 23. April, 28. Mai und 2. Juli jeweils zu vierstündigen Trainingseinheiten in der Käthe-Kollwitz-Sporthalle in Hagen.