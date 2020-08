Hagen : Humpert am Höing |

Verdamp lang her, verdamp lang



So kommt es mir vor, seit die „Padiva Blues Gang“ beim Autokino auf dem Höing auftrat.

Endlich ist die Wartezeit vorbei.

Die Durststrecke endet mit ihrem nächsten Auftritt.



Mit dem nötigen Abstand und Anstand treffen wir uns bei Otto und Anke.

Natürlich bei „Humpert am Höing“.



Freuen wir uns auf einen tollen Abend mit guter Mucke und der „Padiva Blues Gang“.



Evergreens wie:

Aint No Sunshine, Bring It On Home To Me, Lets Have A Party, Hound Dog, Real Wild Child, Stand By Me, Mit 18, These Boots Are Made For Walkin

werden präsentiert.



Ihr müsst nichts mitbringen, ausser guter Laune.



Eintritt frei.



Wer spenden möchte, ab damit in den Hut.

Wenn es der von Kai ist, passt da eine Menge rein. ;-)



Samstag 26.9.2020 ab 19:30 Uhr

Humpert am Höing

Otto Jung und Anke Oelschläger



Besetzung:

Jürgen - Drums and Harp)

Sky - (Bass)

Der Sachse - (Gitarre und Gesang)

Padiva - (Gesang)