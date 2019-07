Neues aus der Andie Galerie Kabel

Hagen : Andie Galerie |

Nach der erfolgreichen Vernissage des Hagener Malers Peter Wollny geht es weiter in der Andie Galerie.



Unter dem Motto:



„Hagens vergessene Maler“



stellt der Galerist, Maler, Autor und Musiker – Dietmar Brendel – Werke von dem Künstler Heinz Hautt aus.



Heinz Hautt wurde in Castrop Rauxel geboren, studierte in Dortmund und lebte und arbeitete danach in Hagen.

Nach seinem Tod 2006 übergab die Witwe von Heinz Hautt den gesamten künstlerischen Nachlass an Annette und Dietmar Brendel von der Andie Galerie Kabel.





Vernissage ist am



Sonntag 7. Juli 2019 von 11 bis 18 Uhr



58099 Hagen-Kabel

Schwerter Str. 246



Ein Trio von bekannten Hagener Musikern, unterhält die Gäste musikalisch.