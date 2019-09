Schadstoffmobil heute - heute nicht - leider kein Parkplatz frei

Schadstoffe abzugeben, zumal der auffällig grosseTruck der AVRnicht so oft kommt. Leider aber heute keine Schadstoffabgabe - dadie Gemeinde vergessen hat den gross angepriesenen und bekanntenPlatz für den Truck abzusperren. So lief der Opi und fuhren dieFahrzeuge mit Ihrern Fahrern wieder weg. Dass es so läuft ist nichtdas erste - und wohl nicht das letzte Mal. Schade eigentlich, wärees doch besser Schadstoffe abgeben zu dürfen als sie illegal im Waldzu entsorgen oder Schadstoffe in die Luft zu pusten um sie irgendwodann abzugeben. und irgendwann.