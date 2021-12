ganz plötzlich ist es Winter





Es ist so still draußen, noch keine Autos unterwegs? Nein aber alle Geräusche sind in eine weiße Schallschluckdecke eingehüllt.Es schneit und das kräftig, pünktlich zu Weihnachten. Das gab`s schon lange nicht mehr.Also Kamera einpacken und nichts wie raus, mal sehen wer noch überrascht worden ist.