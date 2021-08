Überflutungen in Deutschland und mehr – Update // Spruch des Tages 13.08.21

Die Türkei, Nordkorea, China und vor nicht langer Zeit auch England mussten mit Überschwemmungen kämpfen und die Vernichtung die sie mit sich brachten.Bei so vielen Fällen und Opfer – Kann es wirklich Zufall sein?Häuser sind teilweise vernichtet, Menschen ohne einen Platz, wo sie hinkönnen oder ohne einen Weg zur Arbeit zu gehen, falls ihr Arbeitsgebäude überlebt hatte.Um die 30 Milliarden sollen über die Zeit genutzt werden, um diesen Personen zu helfen und den Schaden zu reparieren. Und doch sieht man noch immer den Schaden den Privatpersonen manuell wegschaufeln, reparieren und wegschmeißen. Sie bekommen jedoch finanzielle Unterstützung während alles wiederhergestellt wird so gut es geht.Natürlich sind die Privatpersonen nicht allein. Aufräumarbeiten wurden gestartet und alle helfen, von Polizei, Feuerwehr und Techniker, zu freiwilligen Organisationen, welche die beste Hilfe anbieten, die sie können. Alles damit bald wieder Normalität einkehren kann, trotz der Corona Zeit.Einen großen Dank an alle welche helfen!!! In dieser schwierigen Zeit ist jeder wichtig, und jede helfende Hand sollte geschätzt werden.Wie vorher erwähnt ist Deutschland nicht das einzige Land mit Überschwemmungsproblemen dieses Jahr.Vor kurzem erst gab es eine in der Türkei an der Schwarzmeerküste, welche einen immensen Schaden anrichtete und Menschen ihr Leben nahm. Kurz vorher auch im Osten von Nordkorea, und China genauso. London in England letzten Monat hatte auch mit Überschwemmungen zu tun. Alle ausgelöst oder angetrieben durch viel stärkeren Regenfall als in den Jahren zuvor.Es war der „Weckruf der Natur.“Nachdem der Mensch ihr Pein so lange ignorierte bekamen wir ihre Rache zu spüren. Und nun müssen wir unser Bestes geben, dass diese Zerstörung nicht der Norm für die Welt wird.Wenn du mehr darüber lesen möchtest, wie es zu solchen Katastrophen kommen kann und wie der Mensch mit seiner Dummheit den Planeten zerstört, dann schau dir das Buch „Vom Homosapiens zum Homostupid“ von Dantse Dantse an:Kaufe es beiUnd in deiner Lieblingsbuchhandlung!Der Autor:WARNUNG: Das Lesen der Bücher von Dantse Dantse kann deine Augen öffnen, die Ohren sensibilisieren, die Zunge schärfen, dein Herz berühren, dein Leben beeinflussen, deinen Horizont erweitern, deine Sorgen beseitigen, dich gesund machen und erhalten, dein Schicksal verändern und dich glücklich machen.