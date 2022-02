Die Olympischen Spiele

Eine gute Nachricht für alle Sportfans: Vor allem Olympischen-Spielen Fans. Seit dem 04. Februar bis zum 20. Februar finden offiziell die Olympischen Winterspiele in der chinesischen Hauptstadt Peking statt. Verfolgst du regelmäßig den Stand der Sache? Wenn nicht, ist das nicht schlimm, denn wir haben für dich einen kleinen Überblick.

Die Disziplinen

Freestyle-Skiing und Ski AlpinSki Nordisch und SnowboardBiathlon und EishockeyEiskunstlauf und EisschnelllaufRennrodeln und ShorttrackInsgesamt haben sich Athleten aus 91 Nationen für die Spiele qualifiziert. Haiti und Saudi-Arabien geben dieses Jahr ihr Debüt bei Olympischen Winterspielen auch Kenia qualifizierte sich zunächst, zog aber seine Teilnahme im Januar 2022 zurück. In Europa sind es 1692 Athleten aus 50 Ländern und in Amerika 477 Athleten aus 15 Ländern und in Ozeanien 60 Athleten aus 3 Ländern sowie 6 Athleten aus 5 Ländern in Afrika und 212 Athleten aus einem Land.Ein kleiner Fun Fact: Die Maskottchen bei den Olympischen Winterspielen sind der Große Panda Bing Dwen Dwen und die chinesische Laterne Shuey Rhong Rhong.Eine Traumfigur wie bei einem Athleten zu haben wäre großartig. Wie man das erreichen kann, dazu gibt es sehr interessante Bücher.