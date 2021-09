Was ist die Körpersprache?



Was sagt deine Körpersprache über dich aus? Hast du dir schon mal Gedanken darüber gemacht, wie du auf andere wirken könntest? Wie sie dich anhand deiner Gestik oder Mimik wahrnehmen? Was dein Körper ihnen über dich verrät? Wie sie deine Reaktionen empfinden oder dich betrachten?Man kann an der Körpersprache eines Menschen sehr viel erkennen und ihn quasi „Lesen". Es gibt quasi Charakterzüge, die man anhand der Körpersprache herausfindet. Zum Beispiel ist ein lächelnder Mensch gerne gesehen und zeichnet sich durch Freude und Lebendigkeit aus. Ein Mensch der ernst schaut, wird als nicht Kommunikationsfähig gesehen. Es gibt nur einpaar Kleinigkeiten die man beachten muss. Menschen senden Signale, vor allem wenn sie Emotionen ausgesetzt sind. So erkennt man vielen Menschen bei Trauer, Wut, Angst oder auch Freude an, wie es ihnen geht. Manche Menschen allerdings gehen sehr vorsichtig mit ihren Gefühlen um. Sie wollen sie vor anderen verbergen. Man kann sie trotzdem durchschauen, in dem man auf einige Punkte achtet.In dem heutigen Video möchten wir dir zeigen, wie du Signale deuten kannst und wie manche Menschen auch ungewollt ihre Meinung verraten. Schau es dir gerne an und achte das nächste mal auf die Körpersprache der Menschen. Sie haben oft mehr zu sagen als man denkt.



