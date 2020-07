Was ist ein echter Freund?

Wie erkennst du echte Freunde?

Es gibt viele Merkmale, die Menschen als Zeichen einer echten Freundschaft sehen.

Einen echten Freund kannst du so erkennen:

Eine in einer freundschaftlichen Beziehung stehende Person bezeichnet man als Freund oder Freundin. Die Frage, wie man falsche Freunde erkennt, ist schnell beantwortet. Gute Freunde zu haben ist genauso schwierig, wie Gold zu finden. Menschen verwechseln Freunde und echte Freunde. Einfache Freunde, die eher Bekanntschaften sind, kann man viele haben. Echte Freunde hast du vielleicht nur ein oder zwei in deinem ganzen Leben. Ein echter Freund oder eine echte Freundin kann dir viel mehr bedeuten als der eigene Mann oder die eigene Frau. Diese Freundschaft kann stärker sein als die Bruderschaft.Viele davon sind hier nicht erwähnt, weil sie wechseln und deine Feinde sich auch so verhalten können und sich dahinter verstecken. Aber diese hier sind Merkmale, die nicht täuschen, die nicht unbedingt in den Vordergrund gestellt werden, aber die entscheidend sind, um zu wissen, ob der oder die eine wirklich eine echte Freundin bzw. ein echter Freund ist. Deine falschen Freunde können andere Merkmale haben, aber diese hier folgenden sind schwierig aufzuweisen, wenn man nicht wirklich ein echter Freund ist.Er…• liebt dich wirklich, eine Liebe ohne Bedingungen und ohne sexuelle oder materielle Hintergedanken• ist hilfsbereit ohne viele Fragen zu stellen, aber kann auch durch Fragen sein Interesse an deinen Problemen kundtun• ist fast immer für dich da, wenn du ihn brauchst• vertraut dir• gibt dir immer gute Energie und motiviert dich• freut sich über dein Glück und deinen Erfolg• verurteilt dich nicht, aber kann kritisch sein• unterstützt dich nicht in deinen Fehlern und hat keine Angst dir zu sagen, was du falsch machst• gibt dir nicht überall Applaus, wenn du ihn nicht verdient hast• kann dir Nein sagen, ohne Angst zu haben, dass du sauer bist und die Freundschaft darunter leiden wird• ist nicht immer deiner Meinung. Er vertritt seine eigene Meinung und gibt dir, wenn ihr nur zu zweit seid, nicht Recht, wenn du im Unrecht bist. Aber in der Öffentlichkeit ist er, egal was passiert, an deiner Seite und steht hinter dir• stimmt dir nicht immer zu• zeigt dir, wenn er verstimmt ist, wenn du ihn geärgert hast• nimmt auch kleine Streitereien in Kauf, wenn es nötig ist. Und nach der Streiterei verträgt er sich wieder leicht mit dir• akzeptiert dich, wie du bist, sagt dir aber, was nicht in Ordnung ist, was du besser machen kannst• schleimt nicht• steht zu seinem Wort und macht keine Versprechen, die er nicht einhalten kann• hat nicht immer und jederzeit den gleichen Geschmack wie du. Ein Freund, der den gleichen Geschmack hat, wird früher oder später neidisch werden• macht dich nicht nach und hat seine eigene Art und seinen eigenen Stil• vergleicht sich nicht mit dir und versucht nicht immer, das gleiche zu haben/machen wie du• ist nicht auf dich angewiesen, aber bittet dich ab und zu um Hilfe, um einen Gefallen• respektiert deine anderen Freunde oder anderen Freundschaftskreise und schleimt sich nicht ein. Er macht nicht aus deinen Freunden und Bekanntschaften seine eigenenDas Buch „Durschaue dein Gegenüber“ (Sammelband) von Dantse Dantse gibt es bei indayi.de Auch bei Amazon sowie in allen Online-Shops, tolino-Shops, bei Libri, KNV und in allen Buchhandlungen erhältlich.Warnung:Das Lesen der Bücher von Dantse Dantse kann deine Augen öffnen, die Ohren sensibilisieren, die Zunge schärfen, dein Herz berühren, dein Leben beeinflussen, deinen Horizont erweitern, deine Sorgen beseitigen, dich gesund machen und erhalten, dein Schicksal verändern und dich glücklich machen.