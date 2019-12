Viele Krankheiten sind in Afrika unbekannt!/Spruch des Tages 20. Dezember 2019

Mach alle Diäten der Welt, ändere dein Essverhalten, wie du willst, aber wenn du Milchprodukte weiterhin in diesem Ausmaß verzehrst, wirst du keinen Erfolg haben und du wirst nie richtig gesund werden.Mit meinen Tipps und Tricks werde ich dir helfen dein Gleichgewicht zu finden.Die normalen Essgewohnheiten in einem Land wie z.B. Kamerun sind streng genommen bereits ein Plan zum Abnehmen und Medizin für den Körper. Das Essen ist vielseitig, vitaminreich, mineralstoffreich, basisch, mit viel frischem Gemüse, Obst, Gewürzen und Kräutern, scharf, mit viel Fisch, gesundem Rindfleisch (Rinder dort essen nur Gras) und mit sehr viel gesunden Pflanzenölen (Palmöl, Erdnussöl, Kokosöl) zubereitet. So werden Lebensmittel auch zu Naturheilmitteln für Körper und Psyche und man ist ganzheitlich gesund. Viele Krankheiten, die Menschen in den westlichen Ländern haben, sind in weiten Teilen Afrikas unbekannt. Es wird schon sehr früh darauf geachtet, dass man gesundes Essen zu sich nimmt, um Krankheit vorzubeugen.Tabou B. B. Braun aus: „ESSEN HEILT – ESSEN TÖTET: Du hast die Wahl! Mach aus deiner Ernährung die beste ALTERSVORSORGE – besser als jede Versicherung! SO WERDEN LEBENSMITTEL ZU DEINER MEDIZIN oder zu Krankheit und Alptraum“Wir wünschen euch einen schönen Freitag und einen guten Start ins Wochenende!WARNUNG:Das Lesen der Bücher von Tabou B. B. Braun kann deine Augen öffnen, die Ohren sensibilisieren, die Zunge schärfen, dein Herz berühren, dein Leben beeinflussen, deinen Horizont erweitern, deine Sorgen beseitigen, dich gesund machen und erhalten, dein Schicksal verändern und dich glücklich machen.