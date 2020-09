Unweibliche Frauen/Videobeitrag

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Weiblichkeit verliert immer mehr an Substanz und wird immer stärker von Interessen konstruiert, die am Ende die männliche Dominanz durchsetzen und am Laufen halten wollen. So übernehmen Frauen Eigenschaften, die der Konsumgesellschaft guttun, ihnen selbst aber schaden.Ihr Körper ist Kunst, und Kunst braucht einen Rahmen, in dem ihre Schönheit gesehen wird.Auf der Straße sieht man den Unterschied zwischen afrikanischen Frauen, denen aus dem Nahen Osten und deutschen Frauen sehr deutlich. Nicht Deutsche gehen normal, sanft, fast sinnlich. Während viele aus den westlichen Ländern, besonders die jüngeren, so gehen, als würden sie in den Krieg ziehen. Mit dieser Gangart ist es kaum möglich, die Vorzüge des weiblichen Körpers zu zeigen. Man erkennt darin nur noch Härte, einen Menschen, der keine Verbindung zwischen seinem Körper und seinem Inneren hergestellt hat, bzw. diese Verbindung sogar gekappt hat.Viele Frauen ziehen sich so an, dass es für ihren Körper unvorteilhaft ist. Jeder Körper ist einzigartig. Erst seine Darstellung nach außen macht ihn zum Vampir, sagte man uns als Kind in Kamerun. Die Mode und die Werbung belügen sie regelmäßig und sie lassen sich dazu überreden, sich so anzuziehen, dass manche von ihnen wie Mumien oder Karikaturen aussehen. Die Konsum-Wirtschafts-Maschinerie tut so, als ob sie die Frauen liebe und unterstützen wolle. Nach dem Motto: „Dein Körper gehört dir. Du bist frei, unabhängig. Liebe dich, wie du willst! Zieh dich sexy an wie die Stars! Egal wie dein Körper aussieht. Das geht niemanden etwas an." In Wirklichkeit interessiert sich die Konsum-Maschinerie nicht im Geringsten für ihr Wohlergehen, sondern nur dafür, dass die Frauen kaufen, kaufen und kaufen.Erst durch deine Art dich zu kleiden, werden deine körperlichen Eigenheiten und Besonderheiten vielen Menschen bewusst.Sogar die Falten, die Frauen heute haben, werden denen der Männer immer ähnlicher. Europäerinnen haben Falten, die ich zum Beispiel an afrikanischen Frauen nicht sehe. Besonders solche, die Härte und Strenge, Ungeduld, Unruhe, Aggressivität, Unzufriedenheit und Anspannung zeigen, tauchen auf den Gesichtern europäischer Frauen auf. Die Feinheiten, die eine schöne Frau ausmachen, Sanftheit, Weichheit, das Verführerische, das Gefühlsbetonte, das Friedliche, verschwinden förmlich.Die Entweiblichung hat nicht nur mit der wachsenden äußeren Ähnlichkeit zwischen den Geschlechtern zu tun, sondern auch mit inneren Werten. Fähigkeiten wie Geduld, Zuhören, Fürsorge, Organisationstalent, sich Zeit Nehmen, Sensualität, Häuslichkeit, sich sexy und erotisch Geben, Gastfreundlichkeit und Mütterlichkeit sind Raritäten geworden. Und das spiegelt sich in den Gesichtern der Frauen wider.Auch mit der Sauberkeit halten es immer mehr moderne Frauen nicht so genau. Viele Frauen gehen ungeduscht aus dem Haus oder zu einem Date oder benutzen nur ein Waschtuch, um sich schnell die Achseln frisch zu machen. Es ist kaum zu glauben, aber leider wahr: Immer mehr Frauen duschen nicht regelmäßig. Manche tun dies sogar tagelang nicht, so wie viele Männer. Sie benutzen vielleicht Parfüm, um gut zu riechen, aber sie nehmen sich immer weniger Zeit für ihre körperliche Pflege.Letztendlich bemerkt man den Verlust der Weiblichkeit auch im Bett. Die totale Unsicherheit und das Unwissen der modernen Frauen in Sachen Sex ist brisant, und die Konsequenz ist:Frauen sehen immer öfter machtlos zu, wie Männer immer weniger Interesse an ihrem Körper und an Sex mit ihnen haben.