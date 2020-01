Unsere innere Resonanz / Spruch des Tages 14. Januar 2020

Wenn du negative Gedanken hast und dich dadurch unwohl fühlst und schlechte Empfindungen hast ziehst du damit schnell negative Dinge in dein Leben.Aber auch das Gegenteil ist glücklicherweise der Fall, denn wenn die meisten deiner Gedanken positiv sind und du im Allgemeinen guter Stimmung bist, werden dir Dinge passieren, die dazu führen werden, dass deine gute Stimmung von Dauer ist.Alles synchronisiert sich also und nichts ist zufällig da.Manche Synchronisationen erkennt man aber erst weit in der Zukunft im Rückblick.Wenn du ein Lied hörst, kannst du mit einem Tanz, der an dessen Resonanz angepasst ist, antworten. Genauso ist es mit unserer inneren Resonanz, die jeder von uns trägt. Das Exterieur kann das hören und darauf angepasst reagieren. Das Äußerliche synchronisiert sich mit dem Inneren. Wie du denkst und dich fühlst, beeinflusst dein Verhalten und das Verhalten anderer dir gegenüber. Das führt dazu, dass zu dir kommt, was du durch deine innere Einstellung, deine Resonanz angezogen hast. Es kommt selten etwas einfach zufällig zu dir.Tabou B. B. Braun aus: „Endlich am Ziel … Die geniale Therapie – sorge dich nicht, alles ist gut.“Wir wünschen einen guten Dienstag!WARNUNG:Das Lesen der Bücher von Dantse Dantse kann deine Augen öffnen, die Ohren sensibilisieren, die Zunge schärfen, dein Herz berühren, dein Leben beeinflussen, deinen Horizont erweitern, deine Sorgen beseitigen, dich gesund machen und erhalten, dein Schicksal verändern und dich glücklich machen.