Synchron in guten, wie in schlechten Zeiten / Spruch des Tages 16. Januar 2020

Sie installieren ein Programm in dir, das dazu führt, dass du immer schnell wieder bei ihnen landest und ihre Hilfe brauchst. Wenn du wieder gescheitert bist, ist die Mama da und schimpft über den Partner und gibt ihm die Schuld, während du als unschuldig behandelt wirst. Mit dieser Art hast du kaum Chance dich zu entwickeln, aus deinen Fehlern zu lernen. Und bei der nächsten Partnerschaft passiert dir wieder das Gleiche und die Mama ist prompt wieder da.Du fühlst dich von ihr verstanden, unterstützt, geliebt.Sie ist die einzige, die dir wirklich etwas Gutes wünscht, oder zumindest suggeriert sie das. Sie übernimmt so spirituell den Platz des Partners und du lässt, unbewusst, keinen Platz mehr für eine richtige Beziehung. Dir durch schwere Zeiten zu helfen gibt ihrem eigenen Leben einen Sinn, weshalb sie nie wirklich daran interessiert sind, dir wahrlich zu einem besseren Leben zu verhelfen.Viele dieser „Helfer" sind selbst in einer unglücklichen Beziehung oder haben eine Trennung hinter sich. Es ist kein Zufall, dass sich die Mehrheit der Scheidungskinder sich später selbst scheiden lässt.Man synchronisiert sich mit dem Guten, wie auch mit dem Schlechten und zieht diese dann jeweils an, weshalb es kein Zufall ist, wenn du dich häufig trennst oder keinen Partner findest, der dich glücklich macht. Was deine Eltern dir von Anfang an mitgegeben haben prägt dich und dein Verhalten signifikant, aber du nennst es Zufall, Pech oder Unglück in der Liebe.Tabou B. B. Braun aus: „Endlich am Ziel … Die geniale Therapie – sorge dich nicht, alles ist gut."