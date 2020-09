Symptome von COVID-19/Spruch des Tages 17. September 2020

Coronaviren lösen zuerst eine Atemwegserkrankung aus.Das Virus befällt Flimmerhärchen, die Fremdstoffe aus der Lunge raustransportieren. Dadurch bildet sich eine Lungenentzündung. Denn die Lungenbläschen füllen sich mit Flüssigkeit. Diese können daraufhin Atemversagen und schwere Lungenschäden verursachen.Die Sauerstoffarmut und Infektionen lösen massive und heftige Abwehrreaktionen des Körpers aus.Die Abwehrzellen werden durch Zytokin zur Arbeit angeregt, aber sie landen in sehr großer Menge in der Blutbahn. Dadurch greift die Abwehrzelle nun nicht nur infiziertes sondern auch gesundes Gewebe an. Deshalb kann es so zu Organschäden an Herz, Leber, Niere kommen.Nach dem jetzigen Stand der Wissenschaft kann das Virus milde, grippeähnliche Symptome hervorrufen:FieberHustenDurchfallHalsschmerzen, HalskratzenAtembeschwerdenSchmerzen in den Muskeln und in den GliedernMüdigkeit.Hohes FieberLungenentzündungEin akutes AtemnotsyndromEine SepsisGeschmacks- und GeruchsstörungDank verschiedener Aussagen von Menschen, die sich von der Krankheit erholt haben und die ich in vielen Berichten nachlesen konnte, sind hier die wichtigsten Symptome aus ihrer Sicht zusammengefasst:Fieber: Eines der ersten festgestellten Symptome ist Fieber. Viele Menschen sagen, dass sie weder vor noch während der Krankheit Atemprobleme hatten. Sie geben an, nur Fieber gehabt zu haben, bevor sie positiv auf Covid-19 getestet wurden.Körperschmerzen, Schmerzen an der Stirn und den Augen, Spannungen in den Ohren.Brennendes Gefühl in den Augen.Körperschmerzen in den Ohren und im Brustbereich, manchmal auch in den Armen und an den BeinenAnhaltender HustenMüdigkeitAppetitlosigkeitVerlust des GeruchssinnesGefühl, das Bewusstsein zu verlierenBindehautentzündungDies sagte die American Academy of Ophthalmology in einer Erklärung. Das Coronavirus könnte daher diese Entzündung des Auges verursachen und durch Aerosolkontakt mit der Bindehaut, der Schleimhaut, die die Innenseite der Augenlider bedeckt, übertragen werden.Geschmacks- und GeruchsstörungViele Patienten berichteten laut einem Bericht aus Frankreich über Geruchverlust und andere über Geschmacks und Geruchsstörung (dies war der Fall bei der amerikanischen Schauspielerin Rachel Matthews und Angelo Vavassori, einer Ärztin für Anästhesie-Wiederbelebung in Bergamo, Italien), als einzige Symptome, die sie hatten.Willst du mehr über das Coronavirus erfahren? Dann kaufe den Ratgeber „Coronavirus COVID-19 – 180 Fragen und Antworten“ von Dantse Dantse!Erhältlich hier bei indayi.de Und bei Amazon. Sowie in allen online Shops, tolino Shops, bei Libri, KNV und in allen Buchhandlungen erhältlich.Folge uns auch auf Instagram und Facebook!Warnung:Das Lesen der Bücher von Dantse Dantse kann deine Augen öffnen, die Ohren sensibilisieren, die Zunge schärfen, dein Herz berühren, dein Leben beeinflussen, deinen Horizont erweitern, deine Sorgen beseitigen, dich gesund machen und erhalten, dein Schicksal verändern und dich glücklich machen.