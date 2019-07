Spruch des Tages 31. Juli 19: "Menschen wie Bücher lesen"

Gefühlsvampire, auch Liebesvampire genannt, sind Partner, die uns emotional ausnehmen, aussaugen. Sie rauben uns Kraft, sowohl physisch als auch psychisch. Sie nehmen uns die Lust und Freude weg. Sie rauben uns die guten Gefühle. In ihrer Gegenwart fühlst du dich müde, unsicher und ängstlich. Sie treiben dich an den Rand der Verzweiflung, Gefühlsvampire kann man nicht einfach so am Aussehen erkennen. Sie sehen ganz normal aus, wie jeder andere auch. Aber durch ihr Verhalten und ihre Handlungen kann man sie einfach erkennen. Nach dem Treffen oder Telefonat oder auch nur Gedanken an ihn, fühlst Du Dich ständig leer, kraftlos. So als hätte er dir alle Energie ausgesaugt. Du bist schlecht gelaunt, deprimiert, negativ, aggressiv. Du hast das Gefühl, Dich für die Beziehung anstrengen zu müssen. Er macht Dir nie Komplimente und kritisiert stattdessen Dein Aussehen. Er kritisiert Dich oft in der Öffentlichkeit, auch wenn Freunde und Familie da sind. Er entmutigt Dich immer und nimmt Dir jeden Elan weg. Er legt sich nie fest und ist unzuverlässig. Er ist mit Dir intim, aber nur, wenn er es will. Wenn Du es willst, tut er so, als ob Du verrückt wärst. Er hat narzisstische Züge. Alles dreht sich um ihn. Dich und Deine Probleme vernachlässigt er total. Er kann aber sehr ruhig und nett sein und seine Gefühle, egal ob Freude oder Ärger, nicht demonstrieren, es Dich aber spüren lassen. Er macht Dir Konkurrenz, ist neidisch und eifersüchtiger auf Dich, auf Deine Erfolge, Dein Glück, Deine Freude usw.Dantse Dantse aus: „Durchschaue dein Gegenüber: Ich weiß, was du willst, was du denkst, was du fühlst und was du vorhast, bevor du deinen Mund aufmachst! Manipulation Dritter erkennen“