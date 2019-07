Spruch des Tages 25. Juli 19: "Lächelnd durch's Leben"

Menschen, die an Gott glauben, sollen glücklicher und stressresistenter sein und weniger psychosomatische Beschwerden haben. Viele wissenschaftliche Studien bestätigen das. Menschen, die fest an Gott glauben, haben weniger Problemen mit Selbstvertrauen und Komplexen, sie vertrauen mehr, haben kaum, bzw. weniger, Angst, sorgen sich nicht zu sehr und vor allem lieben sie sich, wie Gott sie geschaffen hat.Der Priester ist eine große Hilfe für Johnny, fordert ihn aber letztendlich dazu auf, in die Welt hinaus zu gehen und seinen Glauben zu stärken, denn er sei noch nicht stark genug. Und so geht Johnnys Reise durch die Spiritualität und den Glauben zum Glücklichsein weiter.Dantse Dantse aus: „Das Lächeln: Deutschland – Tibet – Kamerun. Diagnose Krebs: Nur 1 Jahr zu leben, aber er will glücklich sterben! Die lange Weltreise auf der Suche nach dem Glücklichsein und dem Sinn des Lebens.“