Spruch des Tages 21. Mai 19: „Erziehungsfehler“

Erziehungsfehler, die Burn-out und Depressionen fördern:



Liebesentzug

Konditionierte Liebe

Ablehnung

Erniedrigung

, (Liebe, die an irgendetwas geknüpft ist, zum Beispiel Eltern die dem Kind zu verstehen geben, dass es nur geliebt wird, wenn es lieb und brav ist, wenn es nicht schreit, wenn es gute Note hat, ruhig ist, oder immer das tut, was Eltern wollen, usw.). Das Kind, um den Eltern zu gefallen, um geliebt zu werden, passt sich an und frisst alles in sich hinein., bzw. Bestrafung der Kinder durch Liebesentzug. Eine Konsequenz davon ist mangelnde Selbstliebe der Kinder.durch die Eltern, dadurch kämpfen die Kinder noch mehr, um die Akzeptanz der Eltern und deswegen tun sie fast alles, was die Eltern erwarten.der Kinder, dies führt dazu, dass die Kinder kaum Selbstvertrauen entwickeln, und unselbstbestimmt bleiben.Anfälligkeit für Burn-out, Depression und psychische Krisen im Erwachsenenalter finden ihren Ursprung oft in der Kindheit; dort vermasseln Eltern die Zukunft der Kinder. Heute ist wissenschaftlich beweisen, dass Erziehungsfehler, eine schlechte Kindheit, Grundsteine einer depressiven Erkrankung sein können. Diese Erziehungsfehler schleppen die Kinder also jahrelang mit sich herum, und wenn die Krankheit ausbricht, denkt niemand mehr dran, dass die Ursache weit in der Kindheit liegen könnte.Dantse Dantse aus: „Aufstand der Kinder: „Papa, Mama, jetzt rebelliere ich! Lasst mich einfach Kind sein!““Aufstand der Kinder, Erziehung, falsche Erziehung, Fehler, Erziehungsfehler, Erziehungsstil, Erziehungsbuch, Erziehungsratgeber, Erziehungshilfe, glückliche Eltern, glückliche Kinder, unglückliche Eltern, unglückliche Kinder, unglücklich, depressiv, tyrannisch, traurig, unfähig, Kindererziehung, Probleme mit Kindern, Ratgeber, Schuld, unerzogen, erzogen, Vergangenheit, Vergangenheit der Eltern, Vergangenheit der Großeltern, Kindheit, Kindheit der Eltern, Liebesentzug, Burn-out, Depressionen, Erniedrigung, Ablehnung