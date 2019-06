Spruch des Tages 14. Juni 19: „Wille und Entscheidungen“

„Dein Wille und deine Entscheidungen bestimmen, wie die Dinge letztendlich werden!“



Ja, Dinge passieren aus einem Grund und wenn sie passieren, wollen sie uns immer etwas Gutes sagen, uns zu etwas Besserem bewegen. Auch wenn es am Anfang manchmal nicht so aussieht, ist es wahr und kein Unfug oder Schwachsinn.Manchmal hört man Horrorgeschichten, bei denen man sich fragt, was daran tatsächlich gut sein kann? Aber die Frage ist eher, was muss man damit machen? Was muss man nach dem Trauern tun, wenn deine große Liebe bei einem Unfall gestorben ist? Was musst du nach dem Weinen und der wichtigen und notwendigen Trauerzeit machen? In Trauer bleiben oder wissen, dass das Leben irgendwann weitergehen muss? Was, wenn du nach einem Unfall querschnittsgelähmt bist? In Jammerei beklagen, wie ungerecht Gott und die Welt sind und jeden Tag weinen? Auch aus rein logischen Gesichtspunkten solltest du, solange du lebst, versuchen, so mit deiner Realität zu leben, dass sie deinen Zustand nicht weiter verschlimmert.Das bedeutet: sei auch mit einem solchen Schicksal zuversichtlich, dass du daraus etwas Gutes machen kannst – einfach, um leben zu können. Auch bei solchen Horrorschicksalen brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Das heißt, nachdem du dir genug Sorgen gemacht und dir die nötige Zeit zum Nachtrauern und Verarbeiten des Geschehens genommen hast, darfst du dein Leben weiterleben. Diese Einstellung hilft dir, Sachen besser zu verarbeiten und irgendwie wieder aktiv zu werden. Das ist eine wichtige Überlebensstrategie. Du musst dir immer die Fragen stellen:„Was ist an der Sache schön? Was kann ich tun, um dennoch weiterleben zu können?"In diesem Sinn handelst du und definierst dein Leben somit selbst positiv. Du überlässt es nicht dem „bösen" Schicksal. Das Credo „Nichts passiert umsonst" hilft dir da durch und gibt dir die Macht über schwierige Situationen. Du bist nicht machtlos, weil du die Macht abgegeben hast. Ganz im Gegenteil.Dantse Dantse aus: „Dinge passieren nicht einfach so … Entspannt, gelassen, zuversichtlich und erfolgreich durchs Leben gehen und ohne Angst, Sorgen und Stress glücklich leben!"