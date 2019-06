Spruch des Tages 13. Juni 19: „Grübeln“

Die Angst vor dem Scheitern, die Überzeugung, dass andere nicht in der Lage seien, selbst mit Problemen umzugehen und Lösungen zu finden und der Mangel an Vertrauen in andere und die Suche nach Perfektion drängen Leute dazu (sie fühlen sich dazu verpflichtet), über einfach alles nachzudenken, zu planen, die Dinge in die Hand zu nehmen und sich alle möglichen Szenarien (oft Katastrophen) vorzustellen, in der Hoffnung, alles meistern zu können, alles unter Kontrolle zu bekommen, alles Schlimme verhindern zu können. Und am Ende soll es sie davon überzeugen, dass sie selbst fähig und kompetent sind.Wie man sieht, geht es um die Macht. Viele Menschen leben seit Jahren in diesem Kriegszustand mit sich selbst. Sie sind ständig nur im Stress, meistens in einer inneren Panik. Sie haben in einer Minute tausende Fragen auf die Antworten gesucht werden. Fragen über Dinge, die noch gar nicht passiert sind. Sie versuchen ständig zu erraten, was Böses und Schlimmes passieren könnte. Alles, um am Ende eine sadomasochistische Befriedigung zu haben, dass sie Recht hatten, wenn die Sache nicht funktioniert, wie sie es sich schon ausgemalt hatten.Dieses Verhalten, das aus diesem modernen Erziehungsstil resultiert, lässt den Mensch glauben, er sei Meister seines Lebens, dass er über sein Leben bestimmt und es planen kann. Aber die Realität lässt uns immer wissen, dass viele Dinge um uns herum ohne unser Zutun passieren und egal, wie massiv wir dagegen vorgehen, dass vieles einfach gegen unseren Willen und anders als geplant passieren. Die Unfähigkeit dies zu akzeptieren ist in Wahrheit die große Niederlage der Menschheit.Dantse Dantse aus: „Dinge passieren nicht einfach so … Entspannt, gelassen, zuversichtlich und erfolgreich durchs Leben gehen und ohne Angst, Sorgen und Stress glücklich leben!“Niederlage, Erfolg, Gottvertrauen, Beziehung, Lebensberatung, Glück haben, glücklich leben, Erfolgreich sein, positiv denken, schwere Krankheit, Zufriedenheit, Schutzmacht, Scheitern, Karriere, Glück finden, Kraft finden, Freundschaft, Coaching, Zufall, Pechsträhne, glücklich sein, Rassismus, Pech, Selbstbewusstsein, Unglück, Misserfolg, Trauma, Selbstvertrauen, Selbstständigkeit, Geld verdienen, Erfolgsgeschichten, Ungerechtigkeit, Anleitung zum Glücklichsein, Mobbing, Resilienz, Kontrolle, Macht, Träume