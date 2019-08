Spruch des Tages 13. August 19: „KörperWARNsignale verstehen“

Seit Jahrhunderten ist die Untersuchung von Zungenbelägen als Krankheitsdiagnose in der afrikanischen Heilkunde eine normale Praxis, die inzwischen auch in der Schulmedizin angewendet wird.Nach der afrikanischen Heilkunde hat eine Zunge 6 Teile: Die Wurzel, die Mitte, die Spitze, der untere Teil der Spitze und beide Seiten von der Mittenlinie. Die Farben dieser Teile können bestimmte Information über den Gesundheitszustand geben. Dies ist möglich, weil die Zunge tausende von Nervenenden hat, die mit verschiedenen Körperteilen und Organen verbunden sind. Außerdem hat die Zunge eine direkte Verbindung zum Magen (sie ist sozusagen die Verlängerung des Magens) und kann daher über den Zustand des Magen-Darm-Traktes informieren.Weiße Zunge, weiße Flecken Magen-Darm-Erkrankungen Mundpilz (Soor) Störungen der Bauchspeicheldrüse, wenn der Belag links und rechts der Mittenlinie der Zunge ist Wenn der weiße Belag am rechten und linken Seitenrand der Zunge liegt: Lungenerkrankungen SyphilisGelblich Pilzinfektionen Störungen der Galle und der LeberRot (Himbeerzunge) Infektionskrankheiten: Scharlach Entzündungen Autoimmunkrankheiten Asthma Akne Vitamin-B 12 und B 9 -Mangel Magen-Darm-Probleme Lebererkrankungen HerzbeschwerdenZungenschwellung Mundhöhlenerkrankung oder Erkrankungen an den Zähnen – beispielsweise Karies Mundschleimhautentzündungen Schilddrüsenerkrankungen Diabetes Magen-Darm-Erkrankungen Zahnfleischentzündungen Lebensmittelallergien PilzeDies sind jedoch nur einige der vielen Krankheiten, auf die von der Zunge hingewiesen werden können. Darum ist es wichtig, dass dieser aussagekräftige Muskel nicht unterschätzt wird, sondern im Falle einer auffälligen äußerlichen Veränderung auf die möglichen Krankheitshinweise geachtet wird.Dantse Dantse aus: „KÖRPERALARM – Krankheiten früh erkennen, auch wenn du kein Arzt bist!“