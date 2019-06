Spruch des Tages 12. Juni 19: „Träume“

„Achte auf deine Träume, sie können dein Leben positiv beeinflussen!“

Im Traum können wichtige Mitteilungen, Zeichen, Warnungen, Lösungen, Erkenntnisse gewonnen werden, die unser Leben positiv beeinflussen. Diese kommen nicht einfach so in den Traum, denn Träume passieren nicht einfach so. Sie haben immer mit etwas mit uns oder anderen Menschen zu tun. Und der Sinn davon ist, uns immer wieder Gutes zu tun. Uns zu entlasten, zu beruhigen, uns dabei zu helfen, Probleme zu lösen, belastende Dinge und Situationen, die man bei vollem Bewusstsein nicht verarbeiten kann, weil man keine Zeit findet, zu verarbeiten, dabei Gefahren und Fehler zu erkennen, uns zu heilen und vieles mehr. Träume sind da, um uns zu assistieren.Im Traum bist du nicht hilflos. Du kannst im Traum viele Probleme lösen, die du danach auch in der realen Welt lösen kannst. Viele Warnzeichen kommen, wenn wir schlafen und in unseren Träumen zu uns, denn in diesem Moment verarbeiten wir auch den Alltag besser, was wir oft wegen Zeitmangels in vollem Bewusstsein nicht schaffen, weil alles so hektisch und schnell ist.Das Analysieren von Träumen und deren Bedeutung zu verstehen, kann psychische, moralische und emotionale Probleme, Beziehungsprobleme und vieles mehr lösen. Es kann Lösungswege, Gefahren und Fehler aufzeigen. Je wichtiger, emotionaler und belastender ein Problem oder eine Situation ist, desto größer ist die Chance, dass man davon träumt und die Bedeutung hilfreich ist.Dantse Dantse aus: „Dinge passieren nicht einfach so … Entspannt, gelassen, zuversichtlich und erfolgreich durchs Leben gehen und ohne Angst, Sorgen und Stress glücklich leben!"