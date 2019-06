Spruch des Tages 11. Juni 19: „Kontrolle und Macht“

Kontrolle und Macht abgeben, um glücklich zu leben!



Lass dich lenken; lass los und das Glücklichsein gehört dir. Macht übergeben erleichtert, befreit und führt dazu, dass du die Macht behältst.Ab jetzt wird alles von alleine und immer zu deinen Gunsten geschehen. Du findest deine Lebensaufgabe nur, wenn du die Kontrolle abgibst.Ja, wenn man seine Lebensaufgabe findet und das tut, was zu einem passt, läuft alles wie geschmiert. Aber dafür muss man bereit sein loszulassen. Bereit sein, die Macht und die Kontrolle über sich abzugeben, die Sprache der Zeichen zu erkennen und Entscheidungen, die daraus resultieren, zu akzeptieren. Wenn du an-fängst zu kämpfen, hast du schon etwas falsch gemacht bzw. es ist schon etwas Falsches passiert. Sobald du kämpfst, entstehen Widerstände in dir, bzw. du kämpfst, weil Widerstände und Blockaden entstanden sind. Widerstand erzeugt Stress und Druck. Der Stress und der Druck blockieren dann alle Wege des Glücks und des Erfolgs und schaden der Gesundheit, sie machen uns krank.Wenn du losgelassen hast, musst du dir nicht mehr so viele Gedanken um dich selbst machen, dich nicht mehr um unschöne Dinge, die um dich passieren, kümmern. Nicht, dass du diese nicht mehr siehst, aber sie machen dir keine Angst mehr. Alles, was Stress ist, alles, was unangenehm ist, alles, was Sorgen bereitet und alle Probleme können oder dürfen zwar immer noch da sein, aber sie haben dann keine Macht mehr über dich. Du ignorierst sie und lässt sie einfach existieren. Du brauchst nichts zu tun als zu akzeptieren, dass sie da sind, weil sie da sein müssen, weil alles einen Sinn hat und nicht, weil sie gegen dich sind. Vertraue einfach auf das Gesetz, das besagt:Dantse Dantse aus: „Dinge passieren nicht einfach so … Entspannt, gelassen, zuversichtlichund erfolgreich durchs Leben gehen und ohne Angst, Sorgen und Stress glücklich leben!"Wir wünschen euch einen schönen Dienstag!