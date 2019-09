Spruch des Tages 04. September 19: „Abnehmen ohne Verzicht“

Langfristig, sogar mittelfristig gesehen ist ein langsamer Gewichtsverlust viel erfolgreicher und gesünder als ein Crash-Abnehmen. Wenn man langsam abnimmt, gibt man dem Körper die Zeit, sich an die neue Umstellung zu gewöhnen und sie letztendlich zu akzeptieren. Wenn er sie angenommen hat, stellt er sich um, und bekämpft die Aktion nicht, im Gegenteil unter-stützt dann sogar das Abnehmen. Das neue Gewicht bleibt deswegen länger erhalten und man fühlt sich gesünder.Einehat viele Risiken. Zwar erreicht man das gewünschte Gewicht sehr schnell, aber man hat auch sehr schnell das (doppelte) alte Gewicht zurück, sobald man mit der Diät aufhört. Das bedeutet, der Körper hat die Diät nicht akzeptiert und verkraftet. Es war für ihn ein Gewaltakt, den er so nicht akzeptieren will. Er wehrt sich mit allen Mitteln. Diese Art von Diät, bei der der Körper auf viele wichtige Nährstoffe, Proteine, Fett, Vitamine und Mineralstoffe verzichten muss, kann auch zu gesundheitlichen Problemen, wie schneller Hautalterung, Haarverlust, Potenzproblemen, Schwäche und Müdigkeit, psychischen Störungen undführen – Probleme, die man bei einer langsamen Gewichtsabnahme nicht hat.Crash-Diäten führen dazu, dass der Körper nicht so viele Kalorien und so viel Energie bekommt, wie er benötigt, deswegen versucht er, Energie aus anderen Quellen und besonders aus den Muskelzellen zu nehmen. Das führt zu. Du siehst dann eher dürr und kränklich aus als schlank und gesund. Außerdem fehlt dir dann eine gute Quelle für den Verbrauch von Kalorien. Das heißt, sobald du wieder mehr Kalorien zu dir nimmst, nimmst du auch schnell wieder zu, denn die Muskeln, die große Energieverbraucher sind, fehlen.Dantse Dantse aus: „ICH LIEBE MEINEN KÖRPER: Mit Power-Carbs, Ballaststoffen, Öl endlich gezielt Problemzonen wegzaubern“