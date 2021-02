Schwächen und Negatives sind da, um sie zu beseitigen!

Einfach alles anders machen, neu anfangen „unD glücklich“ sein

In ihrem Buch „unD glücklich“ erklärt Lina Emanuel, wie es einem gelingt kompromisslos glücklich zu werden. Sie stützt sich dabei auf die DantseLogik und berichtet von ihren Erfahrungen damit.Der Lebensweg, welchen ich vor zwei Jahren noch beschritten habe, hat mir nicht das Glück gebracht, welches ich gesucht habe. Ich war immer nur phasenweise glücklich. Mein Glück hing von Menschen ab, vom Konsum und Aktivitäten. Wenn ich allein war, überfiel mich immer wieder diese Leere und Einsamkeit. Die Alltagsprobleme wuchsen mir über den Kopf. Gescheiterte Beziehungen, Mobbing am Arbeitsplatz, Stress im Familienalltag, Krankheiten, Überforderung meinerseits, gesellschaftliche und familiäre Erwartungen, sogar meine eigenen Ideale überrollten mich. Von all dem hatte ich wirklich genug.Alles erschien mir nicht als die richtige Lösung. Irgendetwas musste sich ändern, soviel war klar. Ich wollte mein Leben anders leben „unD glücklich“ sein. Genau in dieser Phase führte mich das Leben zum afrikanischen Erfolgscoach Dantse Dantse, der mein Mentor auf dem Weg in ein anderes und neues Leben werden sollte. Er ist mein Lehrmeister geworden für eine zweijährige Lehre: Seiner „DantseLogik“. Die DantseLogik und die einzigartige Philosophie dieser herausragenden Persönlichkeit aus Darmstadt, veränderten mich, mein Leben, meine Werte, meine Denkweisen, meine Prioritäten, meine Prinzipien und meinen Glauben von Grund auf.Ich hatte das große Glück, die einzig wahre und vermutlich letzte Lehre für mein Leben zu erhalten. Eine elitäre Lehre, die so viele Geheimnisse und ungeahnte Möglichkeiten bot. Ich erhielt eine unvergleichbare Schulung von einem außergewöhnlichen Menschen, der zu hundert Prozent lebt, was er lehrt: Individuell und ganz speziell abgestimmt auf meine persönliche Lebensgeschichte.

Die 7 Stufen der Erfolgsleiter



„unD glücklich – Ich bin dann mal ICH“ von Lina Emanuel, erhältlich bei

Wer glücklich werden und Erfolg haben will, darf sich Ziele setzen. Wenn wir nicht wissen, wo wir hinwollen, kommen wir auch nicht dort an. Auf dem Weg dahin gilt es, sich kleine Ziele zu stecken, die uns zwischenzeitliche Erfolgserlebnisse und weitere Motivation schenken.Ohne Wissen, Lernen und sich bilden geht es nicht voran. Physische und geistige Ausbildung ist unumgänglich. Fachwissen sowie Werte bringen uns ein ganzes Stück mehr in Richtung Glück.Es gilt, auf unsere Ernährung zu achten und psychisch stabil zu sein. Sport, Meditation, regelmäßiges und ausgewogenes Essen helfen uns, fit und glücklich zu bleiben.Disziplin und Ehrgeiz, Eigenlob und Freude stellen eine optimale Mischung für ein stetiges Gelingen und wirkungsvolles Arbeiten dar.Nicht immer läuft alles nach Plan und nur geradeaus. Wenn etwas nicht gelingt und Zweifel aufkommen, sind Alternativen erforderlich. Es ist immer gut, einen Plan B zu haben.Ohne Ausdauer und Beharrlichkeit gibt es auch keinen langanhaltenden Erfolg. Es ist nicht notwendig, zu jeder Minute glücklich zu sein, manchmal gilt es auch auszuhalten, um das darauf folgende Glück empfangen zu können.Die Erfüllung finden wir, wenn wir den Zweck unseres Daseins verstehen dürfen; unsere Berufung erkennen. Das ist die Voraussetzung, dass auch alle vorangegangenen Gesetze ihre volle Wirkung zeigen. Das 7. und letzte Gesetz ist somit auch das Wichtigste. Wir dürfen uns von Gott und dem Leben führen lassen, uns hingeben und loslassen.Lesen sie den ganzen Artikel Wir freuen uns auf einen Besuch auf unserer Seite.und bei Thalia Folge uns auch auf Instagram und Facebook Hier gehts zum Inhaltsverzeichnis des Buches.



WARNUNG:

Das Lesen der Bücher von Dantse Dantse kann deine Augen öffnen, die Ohren sensibilisieren, die Zunge schärfen, dein Herz berühren, dein Leben beeinflussen, deinen Horizont erweitern, deine Sorgen beseitigen, dich gesund machen und erhalten, dein Schicksal verändern und dich glücklich machen.

Über den Autor

Dantse Dantse ist gebürtiger Kameruner, hat in Deutschland studiert und lebt seit über 25 Jahren in Darmstadt. Er ist Vater von fünf Kindern und die Art Mensch, die man üblicherweise Lebenskünstler nennt. Unkonventionell, frei in seiner Person und in seiner Denkweise, unabhängig von Etabliertem, das er aber voll respektiert.Als Kind lebte er mit insgesamt 25 Kindern zusammen. Sein Vater hatte drei amtlich mit ihm verheiratete Frauen gleichzeitig, alle lebten zusammen. Da bekommen Werte, wie Geben, Teilen, Gefühle, Liebe, Eifersucht, Geduld und Verständnis zeigen andere Akzente, als in einer sogenannten „normalen“ Familie. Diese Kindheitserlebnisse, seine afrikanischen Wurzeln, der europäische Kultureinfluss auf ihn und seine jahrelangen Coaching-Erfahrungen lassen ihn manches anders sehen, anders handeln und anders sein, das hat etwas Erfrischendes.Als erster Afrikaner, der in Deutschland einen Buchverlag gegründet hat (indayi edition) und als unkonventioneller Autor schreibt und veröffentlicht er gerne Bücher, die seine interkulturellen Erfahrungen widerspiegeln. Bücher über Werte und über Themen, die die Gesellschaft nicht gerne anspricht und am liebsten unter den Teppich kehrt, die aber Millionen von Menschen betreffen: zum Beispiel Homosexualität in Afrika, weibliche Beschneidung, Sexualität, Organhandel, Rassismus, psychische Störungen, sexueller Missbrauch. Er schreibt und publiziert Bücher, die das Ziel haben, etwas zu erklären, zu verändern und zu verbessern – seien es seine Ratgeber, Sachbücher, Romane, Kinderbücher oder politischen Blog-Kommentare.Inspiriert von seinen Erkenntnissen und Kenntnissen aus Afrika, die er in vielen Lehren gelernt hat, und aus seinen eigenen extremen Erfahrungen und Experimenten – wie z.B. der übertriebenen Aufnahme von Zucker, um die Wirkung auf die Psyche zu untersuchen – von wissenschaftlichen Studien und Forschungen und von Erfahrungen aus anderen Teilen der Welt, hilft er durch sein Coaching sehr erfolgreich Frauen, Männern und Kindern in den Bereichen Ernährung, Gesundheit, Karriere, Stress, Burnout, Spiritualität, Körper, Familie und Liebe. Mit Dantse Dantse meistert man sein Leben!Sein unverwechselbarer Schreibstil ist sein Erkennungsmerkmal, geprägt von seiner afrikanischen und französischen Muttersprache, und wurde im Text erhalten und nur behutsam lektoriert.

Unternehmensinfos

indayi edition wurde von Dantse Dantse 2015 in Darmstadt gegründet und ist somit der erste Verlag eines Migranten aus Afrika in Deutschland. Dantse kommt ursprünglich aus Kamerun und lebt seit über 25 Jahren in Deutschland, wo er auch studiert hat. Bücherschreiben ist schon lange seine Leidenschaft und mit der Zahl der veröffentlichten Bücher stieg der Wunsch nach einem eigenen Verlag, um seinem Stil und seiner unkonventionellen Art treu bleiben und unabhängig von Verlagsvorgaben und -regeln schreiben und veröffentlichen zu können.Das Besondere an Dantse ist, dass er als Autor mit afrikanischen Wurzeln auf Deutsch und nicht auf Französisch schreibt. Dadurch trägt indayi edition zur Verständigung zwischen den Kulturen bei. Wir fördern die Integration und motivieren Autoren aus anderen Kulturen, auf Deutsch zu schreiben und sich mit der „Goethesprache“ zu identifizieren.Viele unbekannte und unkonventionelle Autoren – und ganz besonders Menschen mit Migrationshintergrund – haben es schwer, bei den großen, etablierten Verlagen unterzukommen und ihnen möchten wir mit unserem kleinen, bunten, außergewöhnlichen Verlag die Möglichkeit geben, ihre Erfahrungen, Ideen, Erlebnisse und Träume mit anderen zu teilen.

Pressekontakt

indayi editionRoßdörfer Str. 2664287 Darmstadtwww.indayi.de