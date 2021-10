Saubere Hände – die Waffe gegen Corona? – Tag des Händewaschens

Immunsystem als der wahrer Held

Herbst-und Winter als die perfekte Zeit um krank zu werden

Es muss uns aber bewusst sein, dass Hände waschen allein, nicht ausreichend ist. Viel hängt von unserem Immunsystem ab, das von vielen, unterschiedlichen Faktoren beeinflusst wird. Gesunde, ausgewogene Ernährung, die reich an Vitaminen und Mineralien ist, sowie Sport und Bewegung sind essenzielle Bedingungen, die das Immunsystem effektiv boosten.Das Immunsystem ist ein komplexes Körpersystem, welches aus einem Netzwerk von Zellen, Molekülen, Geweben und Organen besteht, die alle zusammenarbeiten, um den Körper zu schützen.Aus diesem Grund lohnt es sich an Stärkung des Immunsystem zu arbeiten. Um das zu erreichen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es klingt erstmal verwirrend und kompliziert – ist es aber nicht. Ein guter Anfang kann Gerichte mit Kräutern und Gewürzen zu bereichern, sein. Ein bisschen Chili hier, ein wenig Kurkuma da. Vielleicht Minztee aus echten Minzblättern? Das wäre eine Option.Die Stärkung Ihres Immunsystems ist eines der besten Dinge, die Sie tun können, weil es die wichtigste Verteidigung Ihres Körpers ist, wenn es darum geht ein Virus zu bekämpfen. Selbst wenn Sie einem Virus, dem Coronavirus oder anderen ausgesetzt sind, wenn Ihr Immunsystem stark ist, haben Sie eine bessere Chance nicht krank zu werden.In Zeiten von COVID-19 ist es einfach nicht nur um den Virus selbst, aber auch um eine Erkältung. Vor allem um die schöne, aber perfekt für Viren geeignete Herbst- und Winterzeit. Das sollte aber keine Sorgen und Ängste bereiten, wenn man gut bewaffnet ist. Zur Hilfe eilt der Ratgeber von Dantse Dantse indem du alles was du über COVID-19 wissen musst, erfährst.Möchtest du dein Immunsystem stärken und über das Wissen verfügen welche Kräuter und Gewürze sich dafür perfekt eignen? Dabei hilft dir der erwähnte Ratgeber"Gut gerüstet gegen COVID-19″ von Dantse Dantse: