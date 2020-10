Potenz- und Lustkiller

Potenz-ProblemeWohl kaum etwas schlägt Männern so auf das Selbstbewusstsein wie Potenzprobleme.Dieses Buch verändert nicht nur radikal die Sexualität und die Erektion des Mannes, sondern macht ihn außerdem noch fit und gesund. Du wirst viele gesundheitliche Beschwerden loswerden und alles das OHNE NEBENWIRKUNGEN.In 90 Prozent der Fälle stecken keine psychischen Ursachen hinter Erektions- und Potenzschwäche, sondern eine falsche und schlechte Ernährung.Warum dieses Buch Männern und Frauen hilftViele Männer sind betroffen, aber kaum einer spricht darüber: Millionen Männer in Deutschland leiden unter Impotenz. Wenn die Manneskraft im Bett nachlässt, wenn er nicht steif bzw. nicht richtig steif wird oder wenn der Mann zu früh kommt, ist das für die Betroffenen meist sehr belastend.Sicher interessierst du dich für dieses Buch, weil du oder dein Partner eine der folgenden Situationen schon selbst erlebt habt: Du freust dich auf eine heiße Nacht mit deinem Liebsten und alles läuft wunderbar, bis ... ja, bis es ernst wird. Deine Partnerin oder dein Partner ist schon voll in Ekstase und erwartet, dass es losgeht, aber es geht nicht. Er wird ein bisschen hart, aber bei der Liebe wird er schnell wieder schlapp, oder er steht wirklich und ist auch steif, aber bereits während oder kurz nach der Penetration spürst du, dass du die Ejakulation nicht mehr aufhalten kannst. Du ahnst schon, dass deine Partnerin/dein Partner nicht auf ihre/seine Kosten kommen wird. Oder du bist mit einem wirklich begehrenswerten Menschen im Bett, auf den du große Lust hast und trotzdem, egal welche Tricks du anwendest, will dein bestes Stück einfach nicht richtig steif werden, oder du kannst die Erektion nicht halten. Und das passiert dir nicht nur einmal, sondern immer und immer wieder.Potenz-MittelVielleicht hast du sogar schon alles Mögliche ausprobiert; im Internet recherchiert, dich mit dem Problem eventuell sogar zum Arzt getraut, vielleicht Potenzmittel eingenommen? Doch all dies führte nicht zum gewünschten Ergebnis.Das Geschäft mit den Pillen ist ein Milliardenmarkt, an dem alle mitverdienen: Ärzte, Pharmaindustrie, Ernährungsindustrie, Staat (mit Steuer) und das ist der Hauptgrund, warum den Männern die wahren Gründe für ihre Potenzstörungen nicht offen gesagt werden. Die Ärzte verschreiben den Männern sehr schnell Medikamente und wollen überhaupt nicht auf deren Ernährung schauen.Potenz-SchwächeViele Männer fürchten sich genauso vor Impotenz wie vor dem Tod. Schon eine Potenzschwäche ist bei Männern die reinste Katastrophe, die sie sehr belastet und an ihrer Männlichkeit kratzt. Männlichkeit ist fest mit dem sexuellen Trieb liiert. Dies geschieht unbewusst, ist aber Realität. Deswegen sind Männer schon halb tot, wenn der kleine Mann nicht stehen kann oder wenn er immer schon nach wenigen Sekunden ejakuliert. Aber man kann helfen oder sich helfen, um eine erfüllte Sexualität zu genießen.K. T. N. Len‘ssis‘ Buch „POTENZ-BOOSTER & EREKTIONS-KILLER - Iss, trink & denk dich schlapp oder potent: Der ultimative Potenz-Ratgeber“ verbessert die Erektion und das Sexleben des Mannes radikal und macht ihn fit und jung.Erhältlich bei indayi.de: https://indayi.de/buechermarkt/ratgeber-und-sachbu... Und bei Amazon: https://www.amazon.de/POTENZ-BOOSTER-EREKTIONS-KIL... Sowie in allen online Shops, tolino Shops, bei Libri, KNV und in allen Buchhandlungen erhältlich. Als Printversion oder eBook erhältlich.Folge uns auch auf Instagram und Facebook!Warnung:Das Lesen der Bücher von K. T. N. Len‘ssi kann deine Augen öffnen, die Ohren sensibilisieren, die Zunge schärfen, dein Herz berühren, dein Leben beeinflussen, deinen Horizont erweitern, deine Sorgen beseitigen, dich gesund machen und erhalten, dein Schicksal verändern und dich glücklich machen.