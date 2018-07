Pädophilie-Gesellschaft: Psychisch krank durch vergessenen subtilen sexuellen Missbrauch in der Kindheit durch Mama und Papa

„Mit Liebe“: (Subtile und familiäre) sexuelle Misshandlung in der Kindheit ohne Gewalt hat schwere psychische Folgen unter denen Opfer ein Leben lang leiden. Beispiele hierfür sind Burnout, Depressionen und Migräne. Doch Amnesie des Kindheitstraumas bei den Betroffenen führt dazu, dass eine Therapie nicht anschlägt. Sie können sich nicht an das Geschehene erinnern. Dantse Dantse bricht das Schweigen über das Familien-Tabu, das eine ganze Generation krank macht, und hilft Opfern bei der Heilung.





Das Leben scheint perfekt zu sein, aber dennoch geht es einem schlecht.Die Kindheitserinnerungen sind glücklich und harmonisch, mit den Eltern hat man noch immer eine gute und enge Beziehung, sie sind die besten Eltern der Welt. Sie helfen einem wann immer man sie braucht, unterstützen einen bei allem, nicht nur finanziell, und man fühlt sich geliebt und behütet. Aber trotzdem leidet man tagtäglich unter Unzufriedenheit, Negativität, Angst, ständigen Sorgen, Migräne oder Kopfschmerzen. Es fällt einem schwer Beziehungen zu halten, die Gefühle und Emotionen sind stets belastend und man erlebt ein ständiges auf und ab. Man ist instabil und unglücklich und alles ist schwer für einen und man kann es sich nicht erklären. Keine psychische Behandlung und keine Therapie helfen einem und man hat das Gefühl man sei psychisch krank ohne Grund.Es gibt heutzutage viele Menschen, denen es genau so ergeht. Sie haben psychische Störungen und können trotz Therapie nicht geheilt werden. Autor und Lifecoach Danste Dantse deckt jetzt auf, dass sie unter Umständen Opfer von Misshandlung ohne Spuren sind.Viele Menschen mit psychischen Problemen sind in ihrer Kindheit sexuell misshandelt worden und können sich heute nicht mehr daran erinnern.Subtiler sexueller Missbrauch, vor allem innerhalb der Familie, geschieht häufig unter dem Vorwand der Zärtlichkeit und „aus Liebe“, weswegen Kinder dieses Trauma verdrängen – eine Art von Amnesie der Kindheit. Doch ihr Körper erinnert sich daran und lässt es die Opfer spüren.Dantse Dantse hat das Thema des subtilen, gewaltfreien sexuellen Missbrauchs genau behandelt und darüber geschrieben mit dem Appell, aufzudecken, was in zu vielen Haushalten direkt vor unserer Nase vor sich geht. Als subtilen sexuellen Missbrauch, also Misshandlung in der Kindheit, klassifiziert er zum Beispiel:- Sexualisierte Körperpflege (besonders häufig bei weiblichen Tätern) – Das Waschen von Kindern kann ab einem gewissen Alter nur noch sexuell sein- Küssen, Schmusen, Zärtlichkeiten und Streicheln das nicht dem Alter angemessen und sexualisiert ist- Masturbation vor Kindern- Extra laut sein bei der Selbstbefriedigung, damit die Kinder einen hören- Exhibitionismus, z.B. in Form von Sex oder intimen Berührungen vor den Kindern- Sexualisierte Sprechweise- Sexuelle BeschimpfungenIn seinem Coaching und seinen Beratungen hat Dantse Dantse mit unzähligen Menschen mit psychischen Problemen gesprochen, die zu ihm gekommen sind mit der Frage: „Warum bin ich psychisch krank?“Bei Dantse Dantse bekommen Opfer Hilfe und können ihre psychischen Probleme bewältigen!Der Coacher hat festgestellt, dass von 10 Männern und Frauen mit psychischen Problemen 8 bis 9 unerlaubte sexuelle Erfahrungen mit den eigenen Eltern, den Geschwistern oder anderen nahestehenden Familienmitgliedern gemacht haben. Diese hatten sie verdrängt und konnten sich nicht daran erinnern, bis die Erfahrungen im Coaching aufgedeckt wurden.Durch seine spezielle Herangehensweise konnten sich viele Klienten zum Beispiel an Massagen zwischen den Beinen, an Kitzeln an der Brust oder Kuscheln und Schmusen mit den Eltern erinnern – Intime Berührungen, die in die Partnerschaft gehören. Obwohl keine Therapie zuvor diesen Opfern geholfen hatte, ging es ihnen nach dem Coaching bei Dantse Dantse besser und sie konnten beginnen, ihr Trauma zu bearbeiten und ihre psychischen Probleme zu meistern.