NEUERSCHEINUNGEN im November 2020, indayi edition



Und glücklich – Ich bin dann mal Ich

– Lina Emanuel

Bibliographische Angaben:

Über die Autorin:

Über den Verlag:

„Und Glücklich- Ich bin dann mal Ich“ von Lina Emanuel ist ein inspirierendes und lebenspraktisches Erfahrungs- Ratgeberhandbuch mit kraftvollen Botschaften der DantseLogik, der unvergleichlichen Wissens- und Lebenslehre von Dantse Dantse. Die Autorin selbst durfte diese Erfahrungen in einer 2 Jährigen Ausbildung bei dem Kreateur dieser wirksamen lösungsorientierten Therapiemethode, persönlich gewinnen. Auf rund 100 Seiten mit liebevoll ausgewählten, kreativen Illustrationen gibt die Autorin ihre eigenen Erfahrungen und ihr Wissen aus dieser 2 jährigen Lehre preis.Sie hat mit der DantseLogik erreicht und geschafft, was für sie unmöglich erschien und nicht einmal daran gedacht hatte: Sie wird Buchautorin, Projektleiterin, beginnt ein Studium mit über 40 Jahren; alles nebenbei zu den Aufgaben einer alleinerziehenden Mutter mit Vollzeitberuf und sie ist sich sicher, dass es noch viel weiter geht. Wie sie das erreichen und schaffen durfte, verrät sie in dieser beeindruckenden Ausgabe, welches das Folgewerk ihres ersten Buches „Es geht also doch“ ist. Theoretisches Wissen und praktische Tipps in den Bereichen positive Transformation, weibliche Werte, Beruf und Karriere, Familie, Sexualität, Körper und Seelenpflege, Liebe- und Partnerschaft, Glaube und Glücklichsein machen diesen Ratgeber vollkommen und bieten Hilfe, Begleitung und innovative Lösungsideen für alle tagtäglichen Anforderungen, Aufgaben und Interessen einer Frau.ISBN 978-3-948721-25-1 | Softcover | 19,99 €PDF: 6,99€Lina Emanuel entdeckte ihr Talent zum Schreiben. Darin lag für sie eine Chance der Heilung, Aufarbeitung und Bewältigung. Ihr Ziel ist es, nicht nur mit ihren Büchern andere Menschen zu erreichen. Mit Enthusiasmus möchte Lina Emanuel Menschen mitreißen, berühren und bewegen. Diese wunderbare Lehre will sie leben und weiterreichen. Als Gründerin eines sozialen Projektes setzt sie sich zudem für die Würde von Frauen in gewaltgeprägten Lebenssituationen ein. Zentrales Thema ist die weibliche Beschneidung FGM/C.Vor allem Frauen und Kindern zu helfen, mit ihnen die Freude am Leben und Gottes Liebe zu teilen und sie zu ermutigen, sich der Lehre der DantseLogik anzuvertrauen, ist das, was sie erfüllt.indayi edition ist ein aufstrebender, kleiner, bunter, außergewöhnlicher Start-up-Verlag in Darmstadt, der erste deutschsprachige Verlag, der von einem afrikanischen Migranten in Deutschland gegründet wurde. Hier wird alles veröffentlicht, was Menschen betrifft, berührt und bewegt, unabhängig von kulturellem Hintergrund und Herkunft. Indayi edition veröffentlicht Bücher über Werte und über Themen, die die Gesellschaft nicht gerne anspricht und am liebsten unter den Teppich kehrt, unter denen aber Millionen von Menschen leiden. Bücher, die bei indayi erscheinen, haben das Ziel, etwas zu erklären, zu verändern und zu verbessern – seien es Ratgeber, Sachbücher, Romane oder Kinderbücher. Das Angebot ist vielfältig: von Liebesromanen, Ratgebern zu den Themen Erotik, Liebe, Erziehung, Gesundheit, Krebs und Ernährung, spannenden Thrillern und Krimis, psychologischen Selbsthilfebüchern, Büchern über Politik, Kultur, Gesellschaft und Geschichte, Kochbüchern bis hin zu Kinder- und Jugendbüchern.indayi editionRoßdörfer Str. 2664287 Darmstadtwww.indayi.de