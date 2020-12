NEUERSCHEINUNGEN im November 2020, indayi edition



Die Fabriken der sozialen Vollidioten

– Dantse Dantse



Kinder werden zu sozialen Vollidioten!

Immer mehr werden unsere Kinder zu sozial unfähigen und unselbständigen Versagern. Doch warum? Durch wen und wie werden sie zu Vollidioten erzogen? Dabei spielen ganz besonders vier Instanzen eine große Rolle: Schulen, Medien, Politik, aber auch die Eltern! Sie alle sind verantwortlich für das Glück oder Unglück der Kinder.“Es ist hilfreich, die Fehler, welche Eltern, Schulen, Medien, Politik, ja die gesamte Gesellschaft oft unbewusst und unbeabsichtigt bei der Erziehung begehen, zu erkennen, diese zu benennen, um sie besser beseitigen und korrigieren zu können.”Genau das vermag dieses Buch! Der Autor Dantse Dantse zeigt verschiedene Erziehungsstile und die zahlreichen Fehler auf, die vor allem dann passieren, wenn wir es doch nur gut meinen. Doch jeder Fehler in der Erziehung macht sich irgendwann bemerkbar und beeinträchtigt die Zukunft der Kinder.Die eigenen Kindheitsprägungen bestimmen unser Leben mit und wir geben sie an unsere Kinder weiter. Doch nicht nur die eigenen Prägungen durch unsere Vergangenheit sondern auch durch ein negatives Selbstwertgefühl prägen unsere Kinder, die somit ebenfalls nur wenig Selbstvertrauen entwickeln, was zu vielen seelischen Problemen führen kann.Doch wie sehen diese schlechten Erziehungsstile aus? Überbehütung, Überbemutterung, aber auch zu frühe Selbständigkeit der Kinder, ein unpassender Zeitpunkt für die Übertragung der Verantwortung sowie Erziehung ohne gute Werte bzw. die Übermittlung falscher Werte tragen genau dazu bei, dass Kinder später in der Gesellschaft unfähig sind, richtig zu handeln.Und damit noch nicht genug, denn Erziehungsfehler können ebenso zu Krankheiten wie Burnout und depressionenfördernden Einstellungen führen. Zudem konditionieren viele Eltern ihre Kinder zur Krankheit und zum Krankwerden. Schlechte Ernährung stellt dabei die wichtigste Ursache der Zerstörung der Gesundheit in Kind- und Erwachsenenalter dar. Bewegungsmangel und schlechte Ernährung gefährden die Kindergesundheit und die Eltern tragen dafür die Verantwortung.Den Kindern kaum oder zu wenig Zeit zu widmen kann schwerwiegende Konsequenzen für sie haben. Aber auch eine Erziehung zur Unselbständigkeit und Abhängigkeit ist schlecht, da die Kinder so subtil und liebevoll von den Eltern abhängig gemacht werden. Die Eltern fühlen sich dann selbst stärker, wenn das Kind sie braucht und immer auf ihre Hilfe angewiesen ist. Auf der anderen Seite ist es ebenfalls negativ, Kinder als gleichwertig zu erziehen, denn dieser Erziehungsstil raubt ihnen ihre Kindheit und entlässt die Eltern aus allen elterlichen Verantwortungen.Erziehungsfehler gibt es nicht nur in der Familie.In der Schule und durch Medien findet vorwiegend eine falsche sexuelle Erziehung zentriert auf Freizügigkeit, Konsum, Lust und Missbrauch statt. Schule kann krank machen, denn sie will alle gleich machen, anstatt einzigartig.Durch Medien vermittelter, übertrieben materieller und immaterieller Konsum, unpassende Geschenke im falschen Alter sowie übermäßige Vergnügungen mit vergänglichen Dingen sind gute Ingrediens für die Fabriken der Vollidioten.Hinzu kommt die Politik als eine große Fabrik der Vollidioten. Viele familienpolitische Entscheidungen für die Kinder haben weniger die Absicht, sie zu starken Menschen von Morgen zu machen, sie haben mehr ein wirtschaftliches Ziel. Generell wird unsere Gesellschaft Kindern gegenüber immer intoleranter, rücksichtsloser und unduldsamer.Körperverletzung muss nicht immer nur eine aktive oder bewusste Handlung sein, damit sie so eingestuft wird. Manche Erziehungsstile, wie im Laufe dieses Buches gezeigt wird, sind der Körperverletzung absolut gleichzustellen.„Der Titel „Die Fabriken der Vollidioten“ zeigt den Ernst der Situation, denn wenn wir unsere Kinder weiter so erziehen, werden wir morgen nicht nur unfähige Erwachsene haben, sondern soziale Monster.“Das Lesen der Bücher von Dantse Dantse kann deine Augen öffnen, die Ohren sensibilisieren, die Zunge schärfen, dein Herz berühren, dein Leben beeinflussen, deinen Horizont erweitern, deine Sorgen beseitigen, dich gesund machen und erhalten, dein Schicksal verändern und dich glücklich machen.ISBN 978-3-948721-23-7 | Softcover | 19,99€ISBN 978-3-948721-24-4 | Hardcover | 24,99€PDF: 6,99€Dantse Dantse ist gebürtiger Kameruner, hat in Deutschland studiert und lebt seit über 25 Jahren in Darmstadt. Er ist Vater von fünf Kindern und die Art Mensch, die man üblicherweise Lebenskünstler nennt. Unkonventionell, frei in seiner Person und in seiner Denkweise, unabhängig von Etabliertem, das er aber komplett respektiert.Als Kind lebte er mit insgesamt 25 Kindern zusammen. Sein Vater hatte drei amtlich mit ihm verheiratete Frauen gleichzeitig, alle lebten zusammen. Da bekommen Werte, wie Geben, Teilen, Gefühle, Liebe, Eifersucht, Geduld, Verständnis uvm. andere Akzente, als in einer sogenannten „normalen“ Familie. Diese Kindheitserlebnisse, seine afrikanischen Wurzeln, der europäische Kultureinfluss und seine jahrelangen Coaching-Erfahrungen lassen ihn manches anders sehen sowie anders handeln und anders sein, genau das hat etwas Erfrischendes.Als erster Afrikaner, der in Deutschland einen Buchverlag gegründet hat (indayi edition) und als unkonventioneller Autor schreibt und veröffentlicht er gerne Bücher, die seine interkulturellen Erfahrungen widerspiegeln. Bücher über Werte und über Themen, die die Gesellschaft nicht gerne anspricht und am liebsten unter den Teppich kehrt, die aber Millionen von Menschen betreffen: zum Beispiel Homosexualität in Afrika, weibliche Beschneidung, Sexualität, Organhandel, Rassismus, psychische Störungen, sexueller Missbrauch uvm. Er schreibt und publiziert Bücher, die das Ziel haben, etwas zu erklären, zu verändern und zu verbessern – seien es seine Ratgeber, Sachbücher, Romane, Kinderbücher oder politischen Blog-Kommentare.Inspiriert von seinen Erkenntnissen und Kenntnissen aus Afrika, die er in vielen Lehren gelernt hat, und von seinen eigenen extremen Erfahrungen und Experimenten – wie z.B. der übertriebenen Aufnahme von Zucker, um die Wirkung auf die Psyche zu untersuchen – von wissenschaftlichen Studien und Forschungen sowie von Erfahrungen aus anderen Teilen der Welt, hilft er durch sein Coaching sehr erfolgreich Frauen, Männern und Kindern in den Bereichen Ernährung, Gesundheit, Karriere, Stress, Burnout, Spiritualität, Körper, Familie und Liebe. 