Natürliche Appetithemmer / Spruch des Tages 20. Januar 2020

Die Schärfe wird durch den bereits erwähnten Stoff Capsaicin verursacht. Der Stoff hebt die Körpertemperatur an, kurbelt den Stoffwechsel so richtig an, erhöht den Energieverbrauch. All das führt zu einer starken und schnellen Fettverbrennung. Chilischoten hemmen den Appetit, wie Forscher in einer Studie mit dem Titel „Sensory and gastrointestinal satiety effects of capsaicin on food intake" feststellten.Die Habaneros helfen nicht nur beim Abnehmen, sondern auch beim Halten des Gewichts nach einer Diät. Dies bestätigten Forscher der Maastricht University in einer Studie, die 2003 unter dem Namen „Effet of capsaicin on Substrate Oxydation and weight maintenance after modest body-weight loss in human subjects" veröffentlicht wurde.Dantse Dantse aus: „Würz Dich gesund- gesund und geheilt und jung mit Kräutern und Gewürzen"Euch allen einen schönen Montag und einen guten Start in die Woche!