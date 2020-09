Mythen rund ums Liebesleben: Hörprobe﻿

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Zustimmen & Inhalt laden Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht. Dabei gelten die Datenschutzbestimmungen von Youtube

Überall im Internet liest man über natürliche Potenzmittel. Aber kann ein Naturmittel wirklich noch Natur bleiben, wenn es schon transformiert und industriell verkauft wurde? Ehrlich gesagt, nein, denn um diese Produkte zu erhalten und zu kommerzialisieren, mussten sie mit Mitteln verarbeiten werden, die nicht natürlich sind.Sicher interessierst du dich für dieses Buch, weil du oder dein Partner eine der folgenden Situationen schon selbst erlebt habt: Du freust dich auf eine heiße Nacht mit deinem Liebsten und alles läuft wunderbar, bis ... ja, bis es ernst wird. Deine Partnerin oder dein Partner ist schon voll in Ekstase und erwartet, dass es losgeht, aber es geht nicht. Er wird ein bisschen hart, aber bei der Liebe wird er schnell wieder schlapp, oder er steht wirklich und ist auch steif, aber bereits während, oder kurz nach der Penetration spürst du, dass du die Ejakulation nicht mehr aufhalten kannst.Du ahnst schon, dass deine Partnerin/Partner nicht auf ihre (seine) Kosten kommen wird. Oder du bist mit einem wirklich begehrenswerten Menschen im Bett, auf den du große Lust hast und trotzdem, egal welche Tricks du anwendest, will dein bestes Stück einfach nicht richtig steif werden, oder du kannst die Erektion nicht halten. Und das passiert dir nicht nur einmal, sondern immer und immer wieder.Vielleicht hast du sogar schon alles Mögliche ausprobiert; im Internet recherchiert, dich mit dem Problem eventuell sogar zum Arzt getraut, vielleicht Potenzmittel eingenommen? Doch all dies führte nicht zum gewünschten Ergebnis.Deine Hoffnung musst du trotzdem nicht verlieren: Sex kann anders sein, Sex muss anders sein, dein Liebesleben kann auch für dich wieder eine schöne und unbeschwerte Sache werden!Diese Rezepte helfen auch Frauen, sie bekämpfen Scheidentrockenheit und wirken stimulierend, regen die Sexhormone an.Mehr als 20% der Männer fürchten sich laut einer Studie genauso vor Impotenz wie vor dem Tod. Die Zahl ist aber sicher viel höher. Schon eine Potenzschwäche ist bei Männern eine reine Katastrophe, die sie sehr belastet und an ihrer Männlichkeit kratzt. Die Männlichkeit ist irgendwie mit dem sexuellen Trieb liiert. Dies geschieht unbewusst, ist aber Realität. Deswegen sind Männer schon halb tot, wenn der kleine Mann nicht stehen kann, oder wenn er immer nach nur einigen Sekunden ejakuliert. Aber man kann helfen oder sich helfen, um eine erfüllte Sexualität zu genießen.Ich berate seit längerer Zeit Menschen mit verschiedenen Problemen und dabei versuche ich immer, die Natur im Blick zu halten. Als Afrikaner helfen mir dabei meine Erfahrungen und meine Lehren mit Pflanzen aus Afrika sehr. Was in Afrika seit Jahren, seit Jahrhunderten, erfolgreich funktioniert, kann auch hier erfolgreich sein.Die Natur hat uns dafür viele Möglichkeiten gegeben, damit wir eine erfüllte und glückliche Sexualität haben können, und viele Männer und Frauen in Afrika nutzen diese Naturprodukte ständig für ein glückliches und stolzes Liebesleben.Das Beste bei allen Ratschlägen sind die positiven Nebenwirkungen der Tipps und Tricks: Manche Mischungen und Rezepte, wenn sie regelmäßig eingenommen werden kurbeln die Fettverbrennung an und sind somit hilfreich bei der Gewichtsreduktion, helfen gegen Bluthochdruck, manche senken den Cholesterinspiegel, helfen gegen die Übersäuerung des Körpers, bekämpfen die Müdigkeit, wirken gegen Halsschmerzen und Erkältungen und stärken das Bindegewebe, manche Lebensmittel sind antibakteriell und antimikrobiell, beugen Thromben, sowie bestimmten Krebsarten vor und vieles mehr. Es ist auch kein Zufall, dass diese Krankheiten in Afrika selten sind.Willst du mehr lesen? Dann kaufe K.T.N. Len'ssi's Ratgeber "Immer potent & nie mehr zu früh kommen - nur mit natürlichen Mitteln".Erhältlich hier bei indayi.de Und bei Amazon. Sowie in allen online Shops, tolino Shops, bei Libri, KNV und in allen Buchhandlungen erhältlich.Folge uns auch auf Instagram und Facebook!Warnung:Das Lesen der Bücher von K.T.N. Len'ssi kann deine Augen öffnen, die Ohren sensibilisieren, die Zunge schärfen, dein Herz berühren, dein Leben beeinflussen, deinen Horizont erweitern, deine Sorgen beseitigen, dich gesund machen und erhalten, dein Schicksal verändern und dich glücklich machen.